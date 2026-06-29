Apple'ın 60Hz İnadı Devam Ediyor: iPhone 18e, iPhone 17e ve 16e'nin Ekranını Kullanacak!

İddialara göre Apple, iPhone 18e'nin ekranını önceki iki modelle aynı tutacak.

Telefonlarda standart haline gelen yüksek ekran yenileme hızı, ne yazık ki Apple’ın "uygun fiyatlı" serisinde bir süre daha hayal olarak kalacak gibi.

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Digital Chat Station’ın Weibo’da paylaştığı bilgilere göre Apple’ın 2027 yılında tanıtmayı planladığı iPhone 18e modeli, ekran tarafında beklentilerin epey gerisinde kalacak.

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iPhone 18e ekranı üzecek

İddialara göre iPhone 18e, şu anki iPhone 17e ile tamamen aynı olan 60Hz’lik LTPS ekran paneliyle gelecek. Bu da demek oluyor ki serinin diğer üyelerinde görmeye alıştığımız o akıcı 120Hz ProMotion deneyimi ve "Her Zaman Açık Ekran" (Always-On) özelliği bu cihazda yer almayacak.

İşin ironik kısmı ise rakip Android telefonların çok daha uygun fiyatlı modellerde bile 120Hz ekranları standart hâline getirmiş olması. Apple ise bu konudaki tutumunu değiştirmemekte kararlı.

Büyük değişim için 2028’i bekleyeceğiz

Peki Apple bu inadından ne zaman vazgeçecek? Kore’den gelen raporlar, dinamik olarak 1Hz ile 120Hz arasında geçiş yapabilen LTPO panellerin ucuz iPhone serisine ancak 2028’in başlarında çıkacak dördüncü nesil modelle (muhtemelen iPhone 19e) geleceğini gösteriyor.

Üstelik bu geçiş, Apple’ın batarya canavarı olmayan yeni nesil "LTPO+" ekran teknolojisini yetiştirmesine bağlı. Eğer bu yeni teknoloji premium modeller (katlanabilir iPhone ve iPhone Air gibi) için zamanında hazır olmazsa, standart 120Hz ekranların ucuz modellere gelişi daha da gecikebilir.