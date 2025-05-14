iPhone nasıl yeniden başlatılır? iPhone'unuzu yeniden başlatma konusunda tüm bilmeniz gerekenler Webtekno'da.

Her telefonda olduğu gibi iPhone kullanan kişilerin de ara sıra telefonlarını yeniden başlatmasına gerek olduğu olabiliyor. Bazen bir sorundan bazen ise sırf cihazın ferahlaması için bu yönteme başvurabiliyoruz. Peki iPhone’larda yeniden başlatma nasıl yapılır?

iPhone’u nasıl yeniden başlatacağınızı merak ediyorsanız doğru yere geldiniz. iPhone’unu kapatıp yeniden açmak isteyenler ancak bunu nasıl yapacağını bilmeyenlere detaylı bir şekilde yardımcı olacağız.

iPhone’u neden yeniden başlatmak gerekebilir?

Donma, yavaşlama veya hata verme gibi küçük yazılım sorunları

Uygulamaların doğru çalışmaması

Bağlantı sorunları yaşanması

Performansı korumak

Yukarıda da görebildiğiniz üzere iPhone’u yeniden başlatmayı gerektirebilecek birçok neden olabilir. Küçük yazılım problemleri başta olmak üzere optimal performansı korumak gibi birçok şeyden dolayı bu yönteme başvurabiliyoruz. Bazen ise sırf uzun süredir yeniden başlatmadığımız için bile iPhone’umuzu kapatıp açasımız gelebiliyor.

iPhone’u normal şekilde yeniden başlatma yolları

Face ID’li modeller (iPhone X ve sonrası)

Adım #1: Telefonun sağındaki ses tuşlarından birine ve soldaki güç tuşuna aynı anda basılıu tutun

Telefonun sağındaki ses tuşlarından birine ve soldaki güç tuşuna aynı anda basılıu tutun Adım #2: Karşınıza çıkan sayfadan “kapat” ifadesiyle çıkan sürgüyü sağa kaydırın.

Karşınıza çıkan sayfadan “kapat” ifadesiyle çıkan sürgüyü sağa kaydırın. Adım #3: 30 saniye boyunca telefonun kapanmasını bekleyin.

30 saniye boyunca telefonun kapanmasını bekleyin. Adım #4: Sağ taraftaki güç tuşuna basarak yeniden başlatın.

Touch ID’li modeller (iPhone 6,7,8 veya SE modellerinin hepsi)

Adım #1: Sağ tarafta bulunan güç tuşuna basılı tutun.

Sağ tarafta bulunan güç tuşuna basılı tutun. Adım #2: Karşınıza çıkan sayfadan “kapat” ifadesiyle çıkan sürgüyü sağa kaydırın.

Karşınıza çıkan sayfadan “kapat” ifadesiyle çıkan sürgüyü sağa kaydırın. Adım #3: 30 saniye boyunca telefonun kapanmasını bekleyin.

30 saniye boyunca telefonun kapanmasını bekleyin. Adım #4: Sağ taraftaki güç tuşuna basılı tutarak iPhone’u yeniden başlatın.

Assistive Touch’ı kullanarak yeniden başlatma

Adım #1: iPhone’unuzun ekranını açın.

iPhone’unuzun ekranını açın. Adım #2: “ Assistive Touch”a basın ve “Aygıt” kısmına girin.

Assistive Touch”a basın ve “Aygıt” kısmına girin. Adım #3: “Fazlası” yazan yere bastıktan sonra açılan pencereden “Yeniden Başlat”a dokunun.

“Fazlası” yazan yere bastıktan sonra açılan pencereden “Yeniden Başlat”a dokunun. Adım #4: “iPhone’unuzu yeniden başlatmak istediğinizden emin misiniz?” sorusuna “Yeniden Başlat” seçeneğine basarak yanıt verin ve telefonu yeniden başlatın.

Telefonunuzu kullanırken yeniden başlatmak istediğinizde yukarıda gördüğünüz yöntemleri uygulayabilirsiniz. Eğer tuşlarla uğraşmak istemiyorsanız tüm iPhone’larda ekranın bir köşesinde nokta olarak gördüğümüz Assistive Touch’ı da kullanabilirsiniz. Peki cihaz yanıt vermiyorsa ne yapmalısınız? iPhone’u zorla yeniden başlatma nasıl yapılır?

iPhone’u zorla yeniden başlatma nasıl yapılır? (Tüm modeller)

Adım #1: Sesi açma düğmesine basıp hızlıca bırakın.

Sesi açma düğmesine basıp hızlıca bırakın. Adım #2: Sesi kısma düğmesine basıp hızlıca bırakın.

Sesi kısma düğmesine basıp hızlıca bırakın. Adım #3: Yandaki güç düğmesine basılı tutun.

Yandaki güç düğmesine basılı tutun. Adım #4: Apple logosu göründüğünde yan düğmeyi bırakın.

Yukarıda gördüğünüz yöntem, iPhone’unuz yanıt vermediğinde veya çalışmadığında geçerli. Bu şekilde sorunu çözmek için cihazınızı zorla yeniden başlatabilirsiniz.

iPhone’unuz yeniden başlamıyorsa ne yapmalısınız?

Cihazı şarja takıp birkaç dakika bekleyin.

iOS sürümünüzün güncel olduğundan emin olun.

Hâla hiç açılmıyorsa bilgisayar yardımıyla iPhone’u kurtarma moduna alıp iTunes ile güncelleme yapmayı deneyin.

iPhone’ların nasıl yeniden başlatılacağına detaylı bir şekilde baktık. Bu yöntemlerle performansı koruyabilir, küçük yazılım sorunlarını çözebilirsiniz. Sizin de ekleyeceğiniz şeyler varsa yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.