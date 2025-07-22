Jahrein rumuzlu içerik üreticisi Ahmet Sonuç, şahsi Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada artan deepfake videoları nedeniyle Meta'ya dava açacağını söyledi.

Yapay zekanın giderek daha gelişmiş bir hâl alması ve deepfake içeriklerin de yaygınlaşmasıyla birlikte son dönemde bir sürü dolandırıcılık vakasıyla karşılaşmıştık. Benzer bir olay da Jahrein rumuzlu içerik üreticisi Ahmet Sonuç'un başına geldi.

Daha önce Selçuk Bayraktar'ın deepfake görüntüleri kullanılarak yapılan dolandırıcılık vakalarını sıklıkla duymuştuk. Peşi sıra içerik üreticileri de bu olaylara alet edilirken, bir yenisi de Instagram hesabından attığı hikâyelerden öğrendiğimiz Jahrein'in başına geldi.

Deepfake videolarla bahis reklamları yapılıyor

Kendisinin deepfake görüntüsü kullanılarak bahis sitelerinin reklamının yapıldığını söyleyen Jahrein, bu kişiler için defalarca kez şikâyette bulunduklarını ancak önüne geçilemediğini, bu sebeple bu reklamlarla olanak sağlayan Meta'ya dava açacağını duyurdu. Jahrein'in konuya dair şahsi Instagram hesabının hikâyelerinde yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Gerekli bildirimleri yaptık ama Instagram da bir türlü kaldırmıyor bunları. Artık biz de bıktık bu meseleden, savcılığa şikayette de bulunmuştuk. Şimdi dümdüz Meta'ya dava açacağız çünkü birini kaldırttırıyoruz, yenisi açılıyor. Meta'da şey var: Instagram hesabı olmadan adam reklam verebiliyor. Ortada bir hesap yok. Salak bir durum söz konusu. Meta da burada aldığı reklamın sorumluluğunu kabul etmek zorunda. Biz de o konuda Meta'ya dava açacağız. Yapacak bir şey kalmadı. Mide bulandırıcı bir durum benim için."

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