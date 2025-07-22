Yapay zekanın giderek daha gelişmiş bir hâl alması ve deepfake içeriklerin de yaygınlaşmasıyla birlikte son dönemde bir sürü dolandırıcılık vakasıyla karşılaşmıştık. Benzer bir olay da Jahrein rumuzlu içerik üreticisi Ahmet Sonuç'un başına geldi.
Daha önce Selçuk Bayraktar'ın deepfake görüntüleri kullanılarak yapılan dolandırıcılık vakalarını sıklıkla duymuştuk. Peşi sıra içerik üreticileri de bu olaylara alet edilirken, bir yenisi de Instagram hesabından attığı hikâyelerden öğrendiğimiz Jahrein'in başına geldi.
Deepfake videolarla bahis reklamları yapılıyor
Kendisinin deepfake görüntüsü kullanılarak bahis sitelerinin reklamının yapıldığını söyleyen Jahrein, bu kişiler için defalarca kez şikâyette bulunduklarını ancak önüne geçilemediğini, bu sebeple bu reklamlarla olanak sağlayan Meta'ya dava açacağını duyurdu. Jahrein'in konuya dair şahsi Instagram hesabının hikâyelerinde yaptığı açıklama ise şu şekilde:
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