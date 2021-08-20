Netflix'in fenomen dizisi La Casa de Papel'in final sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ederken, filmin yapımcısı Jesus Colmenar, dördüncü sezonda öldürülen Nairobi ile ilgili konuştu. Colmenar, bunun gerekli bir şey olduğunu söyledi.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, büyük bir vedaya hazırlanıyor. Platform, bugüne kadarki en çok konuşulan yapımlarından bir tanesi olan La Casa de Papel'in final sezonu olan 5. sezonunun ilk bölümünü, eylül ayının başında yayınlayacak. Dizinin hayranları final sezonunu iple çekerken fenomen dizinin yöneticisi ve yapımcısı Jesus Colmenar, La Casa de Papel'in dördüncü sezonuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

La Casa de Papel'in dördüncü sezonu, en çok da "Nairobi" karakterinin hayranlarını etkilemişti. Zira bu karakter, hikayesi ve kendine özgü tavrıyla herkesi kendine hayran bırakmış olmasına rağmen, dördüncü sezonda dramatik bir şekilde öldürülmüştü. İşte Jesus Colmenar, bu ölüm ile ilgili bir açıklama yaptı.

"Nairobi'nin ölümü, dizinin geleceği için gerekliydi"

Jesus Colmenar, Nairobi'nin ölümüne ilişkin açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Nairobi'nin ölümü dizi için gerekliydi. Çünkü dizinin beşinci sezonundaki hesaplaşma, Nairobi'nin kişiliği ile pek de uygun değil."

Fenomen dizinin yapımcısı, dizide öldürülen diğer karakterlerle ilgili de konuştu. Bir yapımda heyecanı yüksek tutmak gerektiğine inandığını söyleyen Colmenar, "Bunun karakterlerimize ivme kattığını düşünüyorum. Karakterlerimizi öldürüyoruz ve bence bu gerilim katıyor ve ne olacağını bilememek iyi bir şey." dedi.