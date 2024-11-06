Lamborghini, gelecek yıl üretilecek tüm Urus modellerini sattığını açıkladı.

Lamborghini hayranları iş Urus'a geldiğinde ikiye bölünmüş durumdalar. Bazı Lamborghini hayranları bu aracın firmanın ruhuna uymadığını söylerken bazı hayranlar ise SUV'ye sempati besliyor. Tartışmalar bir yana Urus, firmanın en çok satılan modeli konumunda bulunuyor. Temelini Audi Q8'den alan Urus, 2017'den beri firmanın en çok satan modeli ve bu durum 2025'te de değişmeyecek gibi duruyor.

Lamborghini'den yapılan açıklamaya göre firma, 2025 yılında üreteceği tüm Urus modellerini daha şimdiden satmış durumda. Yani bir yerlerden 45 milyon TL bulup bir Urus almaya kalkmanız durumunda 2026 yılına kadar beklemeniz gerekecek.

2029'da elektrikli olabilir

Şu anda yollarda gördüğümüz Urus modeli, 2029 yılına kadar güncelliğini koruyacak. Lamborghini, 2029 yılında gelecek olan ikinci nesil ile birlikte aracı elektrikli hâle getirmeyi amaçlıyor. Firmanın böyle bir yol izlemesi durumunda ilk nesil Urus'lar, içten yanmalı motora sahip tek Urus serisi olabilir.

Lamborghini ayrıca bir diğer dikkat çekici modeli olan Revuelto'nun bekleme süresi de iki yıla kadar çıkmış durumda. Bu aracı alacak parası olanların bile yeni araçlarına binmeleri için 2027 yılına kadar beklemeleri gerekecek. Lamborghini, 2023 yılında 10.112 adet otomobil satarak rekor kırmış, bu yıl da eylül ayına kadar 8.411 araç satarak geçen yılın aynı dönemini de geride bırakmıştı.