Lamborghini Urus'lar Geri Çağrılıyor: İşte Sebebi

Lamborghini Urus'lar, yüksek hızlarda kaputun açılması riskine neden olan kaput mandalları yüzünden geri çağrıldı.

Yüksek hızlara çıkabilen süper otomobilleriyle tanıdığımız Lamborghini, SUV modeli Urus'u geri çağırdı. Firmadan gelen açıklamaya göre 2022-2023 Urus Performante ve Urus S modelleri geri çağrıldı. Bu durumun sebebi olarak ise kaput mandalında yaşanan sorun gösterildi. Bu karar toplamda 2 bin 133 aracı etkilerken Lamborghini'ye göre bu araçların yalnızca %2'si kusurlu kaput mandalına sahip.

Lamborghini'den gelen bilgilere göre, kaputun yerinde kalmasını sağlayan perçin parçalar, tedarikçinin tutarsız üretim süreci nedeniyle dezenformasyona uğramış olabiliyor. Aracın hızının saatte 150 kilometreyi geçtiği durumda da kaput ile ön tampon arasında ufak boşluklar oluşabiliyor. Artan hava akımı nedeniyle kaputun yerinden fırlayarak araca ya da trafikteki diğer unsurlara zarar verebilme potansiyeli bulunuyor.

İlk kez ağustosta keşfedildi

Lamborghini, kaput mandallarındaki potansiyel sorunu ilk kez geçtiğimiz yılın ağustos ayında fark etti. O dönemde firma, Avrupa'da iki Urus modeli için kaput ve çamurluk yanlış hizalandığı için garanti talebi aldı. Daha sonra firma, bu konuyla ilgili olarak tedarikçi ile birlikte bir soruşturma başlatmıştı. Otomotiv devi benzer bir sorunla daha sonra tekrar karşılaşmadı.

Geri çağırma kararını ise Endonezya'da şubat ayında bir Urus kaputunun uçması oldu. Firma, etkilenen müşterileri haziran sonu ve temmuz başında bilgilendirmeye başlayacak. Araç sahipleri, Urus'larını muayene için bayilere götürecek.