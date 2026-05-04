[Mayıs 2026] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Mayıs ayı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.
Mayıs ayında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni 007 First Light olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Tarih
|Conan Exiles
|Steam, Epic Games
|5 Mayıs
|Dead as Disco
|Steam
|5 Mayıs
|HUNTDOWN: OVERTIME
|Steam
|7 Mayıs
|Outbound
|Steam
|14 Mayıs
|Deep Rock Galactic: Rogue Core
|Steam
|18 Mayıs
|Forza Horizon 6
|Steam, Xbox
|19 Mayıs
|Luna Abyss
|Steam
|21 Mayıs
|ZERO PARADES
|Steam
|21 Mayıs
|Starminer
|Steam
|27 Mayıs
|007 First Light
|Steam, Epic Games, Xbox
|27 Mayıs
NVIDIA GeForce NOW'a Mayıs ayında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.