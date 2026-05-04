[Mayıs 2026] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA, bulut oyun platformu NVIDIA GeForce NOW'a her ay yepyeni oyunlar ekliyor. Bu ay eklenecek yeni oyunlar da açıklanmış durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Mayıs ayı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.

Mayıs ayında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni 007 First Light olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Oyun Platform Tarih
Conan Exiles Steam, Epic Games 5 Mayıs
Dead as Disco Steam 5 Mayıs
HUNTDOWN: OVERTIME Steam 7 Mayıs
Outbound Steam 14 Mayıs
Deep Rock Galactic: Rogue Core Steam 18 Mayıs
Forza Horizon 6 Steam, Xbox 19 Mayıs
Luna Abyss Steam 21 Mayıs
ZERO PARADES Steam 21 Mayıs
Starminer Steam 27 Mayıs
007 First Light Steam, Epic Games, Xbox 27 Mayıs

NVIDIA GeForce NOW'a Mayıs ayında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.

