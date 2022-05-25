Alışveriş alışkanlıklarımızın değişmesi ile birlikte artık en popüler alışveriş merkezlerimiz internet siteleri ve mobil uygulamalar oldu. Bu platformlardan alışveriş yapmanın en kolay ve güvenli yolu ise mobil ödeme yapmak. Ülkemizde de yavaş yavaş yaygınlaşan mobil ödeme nedir, nasıl yapılır yakından bakalım ve kullanabileceğiniz mobil ödeme uygulamalarını görelim.

Özellikle pandemi döneminde evden çıkmaya bile çekindiğimiz bir süreç yaşadık ve bu dönemde neredeyse tüm alışverişlerimizi online olarak alışveriş sitelerinden ya da mobil uygulamalardan yaptık. Bu durum tüm alışveriş alışkanlığımızı değiştirdi ve mobil ödeme gibi farklı yöntemlerle tanışmamızı sağladı. Aslında mobil ödeme yöntemi uzun zamandır dünyada kullanılıyor ancak ülkemizde yeni yeni yaygınlaştı diyebiliriz.

Şu an için en yaygın mobil ödeme yöntemleri olan Google Pay, Apple Pay ve PayPal maalesef ülkemizde kullanılamıyor. Tam olarak aynı hizmetleri sunmasalar bile oldukça benzer olan pek çok mobil ödeme uygulamasını Türkiye’de kullanmak mümkün. Bazıları GSM operatörler tarafından geliştirilmiş olan bu mobil ödeme uygulamaları üzerinden mobil ödeme nedir, nasıl yapılır gelin tüm detaylarıyla görelim.

Mobil ödeme nedir, nasıl yapılır? Mobil ödeme uygulamaları:

Mobil ödeme nedir?

En genel tanımıyla mobil ödeme, finansal işlemlerin bir mobil cihaz üzerinden gerçekleştirilmesi demektir. Mobil cüzdan olarak adlandırılan sistem ile çalışan mobil ödeme yönteminde nakit paraya, kredi kartına, hatta bir banka hesabına bile ihtiyacınız yok. Ülkemizde şu an için çoğunlukla internet siteleri ya da mobil uygulamalar üzerinden yapılan online alışverişlerde kullanılsa da ilerleyen zamanlarda NFC teknolojisinin gelişmesi ile birlikte her yerde kullanılacağı düşünülüyor.

Mobil ödeme nasıl yapılır?

Öncelikle bir mobil cüzdan hizmetine kayıt olmalı ve kendinize bir hesap oluşturmalısınız. ATM’den ya da online olarak bu hesaba para aktardıktan sonra size verilen bilgileri kullanarak internet siteleri ya da mobil uygulamalar üzerinden online alışveriş yapabilirsiniz. GSM operatörleri tarafından sağlanan mobil ödeme hizmetlerinde harcadığınız para, faturanıza yansıtılır ya da lira bakiyenizden çekilir.

Elbette bu anlattığımız şu an için ülkemizde uygulanan sistemdir. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasındaki mobil ödemeler, mobil cihazlarda bulunan NFC özelliği üzerinden gerçekleştiriliyor. Yani bir markete gidiyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz, kasada POS makinesine NFC özelliğine sahip telefonunuzu değdiriyorsunuz, söz konusu tutar mobil cüzdan hesabınızdan düşüyor. Yani temassız kredi kartı harcaması gibi. Zaten temassız işlem yapabilen kartlarda da NFC sistemi kullanılmaktadır.

Mobil ödeme uygulamaları:

Paycell

Vodafone Pay

Türk Telekom Mobil Ödeme

ininal

Papara

fastPay

Tosla

Turkcell tarafından geliştirildi: Paycell

Geliştirici: Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.

Puan: 4,1

İndirme sayısı: 5 Milyon +

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen Paycell ile online alışveriş yapabilir, faturalarınızı ödeyebilir, 7/24 para transfer edebilir ve QR uyumlu işletmelerde temassız ödeme yapabilirsiniz. Turkcell abonesi olmayanların da kullanabileceği Paycell, pek çok farklı avantajın yanı sıra ödedikçe kullanıcılara puan veriyor. Turkcell abonesi olmayan kullanıcılar yalnızca yükledikleri miktarı harcayabilirken Turkcell abonesi olan kullanıcılar hazır limit üzerinden harcama yaparak daha sonra bu tutarı aylık faturalarında ödeyebilirler.

Abone olmanıza gerek yok: Vodafone Pay

Geliştirici: Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş

Puan: 2,1

İndirme sayısı: 500 Bin +

Vodafone tarafından geliştirilen Vodafone Pay mobil ödeme uygulamasını 12 yaşından büyük Vodafone abonesi olsun olmasın herkes kullanabiliyor. Uygulama ile 7/24 para transferi yapabilir, dijital oyun harcaması yapabilir, tüm ATM’lerden para çekebilir, online alışveriş yapabilir ve kullanıcılara özel avantajlardan yararlanabilirsiniz. Vodafone Pay ile kendinize bir mobil cüzdan oluşturduktan sonra size verilen fiziksel Vodafone Pay kart ile dilediğiniz yerde hesabınızdan harcama yapabilirsiniz.

Yalnızca cep telefonu numarası ile harcama yapın: Türk Telekom Mobil Ödeme

Türk Telekom Mobil Ödeme sisteminin bir mobil uygulaması bulunmuyor, tüm işlemlerinizi yalnızca cep telefonu numaranız üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Online alışveriş sitelerinde, mobil uygulamalarda ve mobil oyunlarda harcama yapabileceğiniz gibi Türk Telekom anlaşmalı iş yerlerinde de harcama yapabiliyorsunuz. Harcadığınız tutar faturalı hatlarda aylık faturanıza yansıyor, faturasız hatlarda ise var olan lira bakiyesinden düşüyor. Buradaki bağlantı üzerinden Türk Telekom Mobil Ödeme internet sitesini ziyaret ederek çok daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yüklediğin kadar harca: ininal

Geliştirici: İninal

Puan: 3,7

İndirme sayısı: 5 Milyon +

Türkiye’nin ilk ön ödemeli kart sistemlerinden biri olan ininal, aynı zamanda mobil ödeme hizmeti veren bir uygulama. ininal uygulaması üzerinden döviz alıp satabilir, para transfer edebilir, fatura ödeyebilir ve alışveriş sitelerinde, mobil uygulamalarda, mobil oyunlarda satın alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Oluşturacağınız mobil cüzdana ne kadar para yüklerseniz yalnızca onu harcıyorsunuz. Fiziksel ininal kartı ile tüm ATM’lerden para çekebiliyorsunuz. Hesabınızı anlaşmalı iş yerlerinden bir kart alarak ya da uygulama üzerinden hızlıca oluşturabilirsiniz.

QR kod ile ödeme alın: Papara

Geliştirici: PAPARA

Puan: 4,8

İndirme sayısı: 5 Milyon +

Hem mobil ödeme uygulaması olan hem de kullanıcılarına fiziksel kart sunan Papara ile 7/24 yalnızca telefon numarası üzerinden para transfer edebilir, ATM’lerde para çekebilir ya da yatırabilir, harcadıkça kazanabilir ve online alışveriş yapabilirsiniz. Papara hesabınız üzerinden kendinize özel oluşturabileceğiniz OR ile ödeme alabilirsiniz. Papara uygulamasını en dikkat çeken özelliklerinden biri olan Cashback, kullanıcılarına pek çok avantaj sağlamakla birlikte harcadıkça nakit para kazanacakları bir sistem sunuyor.

Denizbank altyapısı kullanıyor: fastPay

Geliştirici: fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Puan: 4,0

İndirme sayısı: 1 Milyon +

fastPay, Denizbank tarafından geliştirildiği için banka altyapısı kullanan bir sistemdir. Ancak sistemi kullanmak için Denizbank müşterisi olmanıza gerek yok. fastPay ile alışveriş sitelerinde, mobil uygulamalarda, mobil oyunlarda satın alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra fastPay anlaşmalı iş yerlerinde QR kod üzerinden ödeme yapabiliyorsunuz. Herhangi bir DenizBank ATM’sinden mobil cüzdanınıza kolayca para yükleyebilirsiniz. fastPay üzerinden şans oyunları ödemelerinizi de 7/24 gerçekleştirmeniz mümkün.

Akbank altyapısı kullanıyor: Tosla

Geliştirici: Aköde

Puan: 4,2

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Tosla mobil ödeme uygulaması da tıpkı fastPay gibi banka altyapısı kullanan bir sistemdir ve Akbank tarafından geliştirilmiştir. Kullanıcılarına hem mobil ödeme hem de fiziksel kart hizmeti sunan Tosla ile 7/24 para transferi yapabilirsiniz. Herhangi bir banka müşterisi olmasanız bile Akbank ATM’lerinden ücretsiz olarak Tosla mobil cüzdanınıza para aktarabilirsiniz. Fiziksel Tosla kartı Mastercard sistemine dahil olduğu için her yerde kullanılabiliyor. Tosback kampanyaları kapsamında anlaşmalı iş yerlerinden avantajlı alışverişler yapabilirsiniz.

Günden güne yaygınlaşmakta olan yeni finansal sistem mobil ödeme nedir, nasıl yapılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve kullanabileceğiniz mobil ödeme uygulamalarından bahsettik. NFC özelliğinin yaygınlaşması ile birlikte mobil ödeme sistemlerinin daha da gelişeceği düşünülüyor. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.