Mortal Kombat 12, görünüşe göre serinin geliştirici şirketi NetherRealm Studios'taki bir yapımcı tarafından 'sızdırıldı'. Ve bu sızıntının yanlışlıkla olmadığı belirtiliyor

Bir neslin favori oyun serisi Mortal Kombat'ın son oyunu olan, Mortal Kombat 11 geçtiğimiz aylarda tüm serinin en çok satan oyunu olmuştu. Serinin en çok satan oyunu hakkında kısaca bilgi verecek olursak; Warner Bros., yakın zamanda gerçekleştirdiği basın açıklamasında son Mortal Kombat oyunu olan Mortal Kombat 11’in serinin en çok satan oyunu haline geldiğini açıkladı.

2019’daki çıkışından bu yana 12 milyon birim satılan oyun, serinin genel satış sayısını da 73 milyona çıkardı. Şimdi ise bu serinin yeni oyunun sızıntısı oyunseverleri bir hayli heyecanlandırdı. NetherRealm'de kıdemli bir üretim müdürü olan Jonathan Andersen, kısa süre önce Twitter'da Mortal Kombat hatıralarıyla kaplı masasının (şimdi silinmiş) bir görüntüsünü yayınladı. Mortal Kombat hayranlarının gözlerinden kaçmayacak bir detay vardı.

Mortal Kombat 12 yanlışlıkla mı sızdırıldı bilinmiyor

Paylaşılan görselin köşesindeki monitör ekranının "MK12_Mast…" başlıklı bir dosya olduğunu, ekrandaki bir e-postada yazılan metnin bir kısmında ise "Hayranlarımız herhangi bir ipucu için internette hevesle araştırma yapıyor." yazısı dikkatlerden kaçmadı.

Yani kısaca; Mortal Kombat 12 yolda. Anderson, görseli yayınladıktan kısa bir süre sonra sildi ancak bu, NetherRealm'in geçmişte oyunlarla ilgili notları paylaşmak için sosyal medyayı bir tık dikkatsiz kullanması sevenlerinin adeta diline düşürdü. Mortal Kombat 11'in piyasaya sürülmesinden bu yana üç yıl geçti, bu nedenle NetherRealm'in uzun süredir devam eden dövüş serisindeki bir sonraki oyunu üzerinde tam gaz çalışması kuvvetle muhtemel.

Serinin 10. oyunundaki hikayeyi Mortal Kombat 11 ile devam ettiren ekibin 12. oyun için nasıl bir hikaye sunacağı ise henüz belli değil.