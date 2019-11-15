Katlanabilir akıllı telefon pazarına giriş yapmaya hazırlanan Motorola, rakiplerinin aksine dikine katlanabilir akıllı telefonla bu kervana katılacak ancak Motorola’nın rakiplerinden ayrılacağı tek nokta da bu değil. Motorola Razr, sadece eSIM desteği olan ilk akıllı telefon olacak.

Katlanabilir akıllı telefon kervanına katılacak şirketlerden bir tanesi olan Motorola'nın bu alandaki rakipleri Galaxy Fold ile Samsung ve Mate X ile Huawei olacak. Motorola Razr’ın bu cihazlardan farkı ise dikine katlanabilir bir tasarıma sahip olacak olması.

Motorola’nın katlanabilir telefonunun tek farkı bu da değil. Razr’ın kendisini rakiplerinden ayıracak olan bir diğer özelliği sadece eSIM desteği sunacak olması. Motorola Razr’da geleneksel SIM yuvası bulunmayacak yani sadece eSIM desteği olan ağlarla çalışabilecek.

Motorola Razr'daki eSIM'in avantajları ve dezavantajları:

eSIM aslında 'embeddable SIM'in (yerleştirilebilir SIM) kısaltması ve cihazın bir parçası. Hücresel bağlantıyı aktifleştirmek için herhangi bir fiziksel SIM karta ihtiyaç duymuyor ve yazılım arayüzüyle ağlar arasında geçiş yapılabiliyor. Fiziksel SIM kart için donanım içerisinde bir yuva oluşturma gerekliliği olması sebebiyle geniş bir alana ihtiyaç duyuluyor. Bu alandan kurtulmak için Apple Watch gibi akıllı saatlerde de eSIM özelliği kullanılıyor.

Razr, oldukça ince bir görünüşe sahip ve telefon açıldığında cihazın kalınlığı sadece 6,9 mm oluyor. Dolayısıyla Motorola’nın eSIM tercihi oldukça makul. Bu özelliğin kötü yanıysa bu telefonun sadece eSIM destekleyecek olan ülkelerde kullanılabilecek olması ve bu ülkelerin sayısının şu an için yaklaşık 45 olması. Razr’ın bir diğer kötü özelliği, LTE bantları 12 ve 14’ü desteklemeyecek olması.

Tabii şu an akıllı telefon pazarında çok büyük pasta payına sahip olmayan Motorola’nın, ilk katlanabilir akıllı telefonunun sadece eSIM destekleyen sürümünü çıkarması beklenemez. Şirket, muhtemelen ilerleyen zamanlarda Motorola Razr’ın fiziksel SIM kart destekleyen bir sürümünü de çıkartacaktır.

Şu an eSIM desteği bulunan ülkeler arasında Birleşik Krallık, ABD, Hindistan, Fransa, Norveç, Kanada, İsveç, İsviçre, Sri Lanka, Katar, Umman gibi ülkeler bulunurken ülkemizde eSIM hizmeti sunan herhangi bir operatör bulunmuyor.