Nike ve Hyperice, antrenman sonrasında ısı ve titreşim yoluyla ayaklarınızı rahatlatabilen akıllı terlik Air Zoom Hyperslide'ı duyurdu.

Nike ve Hyperice isimli firma, ortaklıklarının en yeni meyvesi olan Nike Air Zoom Hyperslide modelini resmi olarak duyurdu. Bu ürün, karşımıza herkesin sahibi olmak isteyeceği bir akıllı terlik olarak çıkıyor.

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Nike Air Zoom Hyperslide modeli, ısı ve titreşim özellikli bir ürün. Antrenman sonrasında ayakları ısıtıp titreşimle rahatlatarak toparlanma sürecini hızlandırmayı vaat ediyor.

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Karşınızda Nike’ın yeni akıllı terliği

Ürünün teknolojik yapısının kalbinde, terliklerin üst kısmındaki bant alanına mıknatıslı yapısıyla kolayca tutunan "Hyperslide Pod" adı verilen modüller yer alıyor. Şirketlerin sunduğu bilgilere göre bu podlar, ayakların temelden itibaren rahatlamasına, sıfırlanmasına ve toparlanmasına yardımcı olmak adına özel olarak ayarlanmış ısı ve titreşim üretiyor.

Cihaz üzerinde üç farklı ısı seviyesi ve üç farklı titreşim ayarı seçeneği var. Sıcaklık dereceleri** 42,8 santigrat derece ile 47,2 santigrat derece arasında** değişiklik gösteriyor. Çorapla kullanılması gerektiği de belirtilmiş.

Hyperslide Pod modülleri, akıllı telefonlara Bluetooth bağlantısı üzerinden Hyperice uygulaması aracılığıyla bağlanabiliyor. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar ısı ve titreşim seviyelerini kendi ihtiyaçlarına göre detaylıca kişiselleştirebiliyorlar. Uygulama kullanılmak istenmediğinde ise modüllerin üzerinde yer alan fiziksel düğmeler yardımıyla ayarlar arasında geçiş yapmak da mümkün. Modüllerin üzerinde anlık ısı, titreşim seviyesi ve pil durumunu gösteren durum gösterge ışıkları var.

Batarya tarafına gelecek olursak terlikler, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak yaklaşık bir saatlik bir pil ömrü sunuyor. Her bir toparlanma seansının ortalama 10 dakika sürdüğü varsayıldığında terlikler şarj edilmeye ihtiyaç duymadan önce yaklaşık altı seans boyunca kesintisiz hizmet verebiliyor. 36 ila 52,5 numara arasında satın alınabilecek Nike Air Zoom Hyperslide, eylülde ABD’de satışa çıkacak. Fiyatı ise 249 dolar.