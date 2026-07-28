Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Nike, Spor Yaptıktan Sonra Ayaklarınızı Hızlıca Rahatlatan Akıllı Terlik Duyurdu

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Nike ve Hyperice, antrenman sonrasında ısı ve titreşim yoluyla ayaklarınızı rahatlatabilen akıllı terlik Air Zoom Hyperslide'ı duyurdu.

Nike, Spor Yaptıktan Sonra Ayaklarınızı Hızlıca Rahatlatan Akıllı Terlik Duyurdu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Nike ve Hyperice isimli firma, ortaklıklarının en yeni meyvesi olan Nike Air Zoom Hyperslide modelini resmi olarak duyurdu. Bu ürün, karşımıza herkesin sahibi olmak isteyeceği bir akıllı terlik olarak çıkıyor.

Nike Air Zoom Hyperslide modeli, ısı ve titreşim özellikli bir ürün. Antrenman sonrasında ayakları ısıtıp titreşimle rahatlatarak toparlanma sürecini hızlandırmayı vaat ediyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Nike, Spor Yaptıktan Sonra Ayaklarınızı Hızlıca Rahatlatan Akıllı Terlik Duyurdu
nike1
nike32

Karşınızda Nike’ın yeni akıllı terliği

nike1

Ürünün teknolojik yapısının kalbinde, terliklerin üst kısmındaki bant alanına mıknatıslı yapısıyla kolayca tutunan "Hyperslide Pod" adı verilen modüller yer alıyor. Şirketlerin sunduğu bilgilere göre bu podlar, ayakların temelden itibaren rahatlamasına, sıfırlanmasına ve toparlanmasına yardımcı olmak adına özel olarak ayarlanmış ısı ve titreşim üretiyor.

Cihaz üzerinde üç farklı ısı seviyesi ve üç farklı titreşim ayarı seçeneği var. Sıcaklık dereceleri** 42,8 santigrat derece ile 47,2 santigrat derece arasında** değişiklik gösteriyor. Çorapla kullanılması gerektiği de belirtilmiş.

nike32

Hyperslide Pod modülleri, akıllı telefonlara Bluetooth bağlantısı üzerinden Hyperice uygulaması aracılığıyla bağlanabiliyor. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar ısı ve titreşim seviyelerini kendi ihtiyaçlarına göre detaylıca kişiselleştirebiliyorlar. Uygulama kullanılmak istenmediğinde ise modüllerin üzerinde yer alan fiziksel düğmeler yardımıyla ayarlar arasında geçiş yapmak da mümkün. Modüllerin üzerinde anlık ısı, titreşim seviyesi ve pil durumunu gösteren durum gösterge ışıkları var.

Batarya tarafına gelecek olursak terlikler, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak yaklaşık bir saatlik bir pil ömrü sunuyor. Her bir toparlanma seansının ortalama 10 dakika sürdüğü varsayıldığında terlikler şarj edilmeye ihtiyaç duymadan önce yaklaşık altı seans boyunca kesintisiz hizmet verebiliyor. 36 ila 52,5 numara arasında satın alınabilecek Nike Air Zoom Hyperslide, eylülde ABD’de satışa çıkacak. Fiyatı ise 249 dolar.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

Samsung Akıllı Gözlüğün Özellikleri Açıklandı: Iron Man'in Teknolojisi Gerçek Oluyor

Samsung Akıllı Gözlüğün Özellikleri Açıklandı: Iron Man'in Teknolojisi Gerçek Oluyor

Volkswagen, Kaskı ile Senkronize Çalışan Yeni Elektrikli Bisikletini Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Volkswagen, Kaskı ile Senkronize Çalışan Yeni Elektrikli Bisikletini Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Tesla'dan Şaşırtan Hamle: Motorsuz ve Pedalsız İlk "Tesla Bisikleti" Satışa Sunuldu!

Tesla'dan Şaşırtan Hamle: Motorsuz ve Pedalsız İlk "Tesla Bisikleti" Satışa Sunuldu!

Samsung Galaxy Z Flip 8, Fold 8, Fold 8 Ultra, Watch 9 ve Watch Ultra 2'nin Türkiye Fiyatları Açıklandı

Samsung Galaxy Z Flip 8, Fold 8, Fold 8 Ultra, Watch 9 ve Watch Ultra 2'nin Türkiye Fiyatları Açıklandı

Samsung’dan Akıllı Saatlerde Bir İlk: Galaxy Watch9 ve Ultra 2, 5 Yıl Güncelleme Desteğiyle Geliyor!

Samsung’dan Akıllı Saatlerde Bir İlk: Galaxy Watch9 ve Ultra 2, 5 Yıl Güncelleme Desteğiyle Geliyor!

Hepimize Lazım: Japonya’da İnsanlar İçin Buzdolabı Geliştirildi!

Hepimize Lazım: Japonya’da İnsanlar İçin Buzdolabı Geliştirildi!

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Samsung, Kendi Kredi Kartı Galaxy Card’ı Tanıttı: Apple Card’a Rakip Olacak!

Samsung, Kendi Kredi Kartı Galaxy Card’ı Tanıttı: Apple Card’a Rakip Olacak!

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

Lüksünde Lüksü Yeni Mercedes-Benz S-Serisi ve Maybach S 580 Türkiye'de: İşte Fiyatları

Lüksünde Lüksü Yeni Mercedes-Benz S-Serisi ve Maybach S 580 Türkiye'de: İşte Fiyatları

10 Xiaomi Cihazın Güncelleme Desteği Kesildi: İşte O Modeller

10 Xiaomi Cihazın Güncelleme Desteği Kesildi: İşte O Modeller

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

Otomobillere ve Motosikletlere Yeni ÖTV Düzenlemesi: Asgari Maktu ÖTV Geldi!

Otomobillere ve Motosikletlere Yeni ÖTV Düzenlemesi: Asgari Maktu ÖTV Geldi!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com