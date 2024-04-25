Nintendo, oyuncuların 20 yılı aşkın süredir kullandığı içerikler, Steam Atölyesi'nden kaldırılıyor.

Japon oyun devi Nintendo, her ne kadar Mario gibi bir nesli elinde büyütmüş efsane oyunları piyasaya sürmüş olsa da kendi malı ve mülkü konusunda fazla sahiplenici olmasıyla biliniyor. Kulağa en başta güzel gelebilir fakat bu, şirketin sunduğu deneyimi daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışanların önüne geçiyor.

Bunlar da genelde Nintendo’yu seven oyuncular olunca iş çıkmaza bağlıyor. Ama şirketin geri adım attığını hiç görmedik. Daha önce Nintendo Switch emülatörü YUZU’nun kurucularını dava eden şirket, şimdi de Garry’s Mod’da yer alan 20 yıllık içerikleri telif nedeniyle kaldırttı.

Oyunun geliştirici sayfasından duyuruldu.

Garry’s Mod’un Steam sayfasından durum hakkında güncelleme yapan geliştiriciler, içeriklerin kaldırılmasının hata olmadığını, bunun Nintendo tarafından istendiğini belirtti. Nintendo’nun, içeriklerinin farklı platformlarda paylaşılıp paylaşılmamasına karar vermekte özgür olduğunu da söyleyen geliştiriciler, karara saygı duyup kaldırabildikleri kadarını kaldıracaklar.

Bunun uzun bir süreç olacağını da belirten geliştiriciler, kendi yüklediğiniz Nintendo içeriklerini kaldırmanın ve bir daha yüklememenin de işlerini kolaylaştıracağını söyleyerek çıtırından bir gönderme de yaptı.. Yine de 20 yıllık içeriklerin bir anda ortadan kalkması, Mario gibi sevilen yüzleri de oyunda göremememiz gerek. Ki Garry’s Mod’un sandbox modunu keyifli kılan da bu çeşitlilik.

Nintendo’nun neden 20 yıl sonra çıkıp da bir anda bu içerikleri kaldırttığı konusunda bir bilgi yok. Fakat Mario’yu andırıyorsa uçan kuşu bile dava etme huyları olduğu da bir gerçek. Siz ne düşünüyorsunuz?