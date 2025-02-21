Nothing'in 4 Mart'ta tanıtacağı yeni telefonları Phone (3a) ve Phone (3a) Pro'nun tasarımları ortaya çıktı.

Son yılların en çok dikkat çeken markalarından olan Nothing, 4 Mart günü bir etkinlik düzenlemeyi ve yeni telefonlarını bizlerle buluşturmayı planlıyor. Bu etkinlikte Nothing Phone (3a) serisini göreceğiz.

Cihazların tanıtımına kısa bir süre kalmışken bugün önemli bir gelişme yaşandı. Yeni sızıntı, Phone (3a) ile Phone (3a) Pro’nun tasarımlarını gözler önüne serdi.

Nothing Phone (3a) ve Nothing Phone (3a) Pro böyle gözükecek

*Nothing Phone (3a)

Android Headlines tarafından paylaşılan bu render görsellere baktığımızda yeni seride de sıra dışı tasarım tercihinin devam ettiğini görüyoruz. Standart modele baktığımızda arkada önde delikli ekran ve ince çerçeveli bir yapı var. Arkada ise 3’lü yan yana dizilmiş bir kamera kurulumu ve üstlerine yerleştirilen flaşı görüyoruz. Arkta tarafı yine uzaydan gelmiş gibi bir görünüme sahip.

(3a) Pro modeline geldiğimizde tasarım açısından standart modelle büyük oranda aynı diyebiliriz. Aralarındaki en büyük fark kamera tarafında. Öyle ki Pro’da arkada ilginç şekilde yerleştirilen bir kamera kurulumu görüyoruz. İki kamera yan yana dururken periskop telefoto kamera rastgele koyulmuş gibi görünen bir yerde duruyor. Sağ üstte kalan şey ise flaşı.

Bunun dışında her iki cihazda yepyeni bir tuş göreceğimizi belirtelim. Güç tuşunun yanına eklenecek bu yeni buton, tıpkı iPhone 16 serisinde gördüğümüz Kamera Denetimi’ne benzeyen bir kamera tuşu olacak.

Cihazlarda göreceğimiz özelliklere bakacak olursak ikisinin de Snapdragon 7s Gen 3’ten güç almasını bekliyoruz. Standartta 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama göreceğiz. Pro ise sadece 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla gelecek.

İki modelde de 50 MP ana, 8 MP ultra geniş ve 50 MP telefoto kamera yer alacak. Pro modelin farkı 3x optik zoom sunan periskop telefoto olacak. Ön tarafta ise standartta 32 MP, Pro’da 50 MP selfie kamera kullanılacak. Ekranlarının 6,77 inç FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacağını ekleyelim. Son olarak bataryalarının 5000 mAh kapasiteyle gelmesi bekleniyor.