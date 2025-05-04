Samsung'un amiral gemisi telefonlarına göndermeye başladığı One UI 7 güncellemesi, Galaxy S23 serisinde ciddi bir soruna yol açtı.

Samsung’un Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi yavaş yavaş amiral gemisi Samsung telefonlara ulaşıyor ve geçtiğimiz hafta Galaxy S23 serisine de geldi ancak beraberinde sorunları da getirmişe benziyor.

Reddit ve Samsung forumlarında birçok kullanıcı, One UI 7 güncellemesinin ardından telefonlarında özellikle pil tüketiminde belirgin bir artış yaşadıklarını dile getirmeye başladı.

Güncelleme sonrası pil tüketiminde artış olduğu iddia ediliyor

Yaşanan pil tüketimindeki artış problemi Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra kullanıcılarının bazılarında görüldü. Bir Reddit kullanıcısı, yalnızca Reddit ve YouTube gibi hafif kullanım senaryolarında bile telefonunu “günde birkaç kez” şarj etmek zorunda kaldığını söylüyor.

Tabii durum herkes için aynı değil. Forumlarda bazı kullanıcılar ise pil ömründe herhangi bir düşüş yaşamadıklarını, hatta önceki sürüm olan One UI 6’ya kıyasla daha iyi performans aldıklarını ifade ediyor.

Telefonlarda büyük sistem güncellemeleri sonrası geçici pil sorunları yaşanması alışılmadık bir durum değil. Uzmanlara göre bu durum, telefonların kullanıcı alışkanlıklarını ve uygulama davranışlarını yeniden öğrenme sürecinden kaynaklanıyor.

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