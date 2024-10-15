OPPO Reno 13 Pro, MediaTek Dimensity 9300 işlemcisi ve yüksek kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor.

OPPO, 24 Ekim’de Çin’de tanıtacağı yeni amiral gemisi Find X8 serisiyle şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor. Etkinlik öncesinde, sızdırılan bilgilere göre yaklaşan Reno 13 Pro modelinin dikkat çekici özellikleri gün yüzüne çıktı.

Sızdırılan bilgilere göre Reno 13 Pro, MediaTek’in Dimensity 9300 işlemcisinden güç alacak. Cihazın, toz ve suya karşı etkileyici bir dayanıklılığa sahip olmasının yanı sıra, 50 MP çözünürlük sunan bir telefoto lens ve kablosuz şarj desteği ile donatılacağı iddia ediliyor.

Uzun süreli kullanım için yüksek kapasiteli batarya

Metal bir çerçeveye sahip olmayacağı belirtilen Reno 13 Pro, bu tasarımıyla amiral gemisi ve orta segment modelleri arasında belirgin bir farklılık oluşturmayı amaçlıyor. Cihaz, manyetik kablosuz şarj desteği sağlayan özel bir koruyucu kılıf ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.

OPPO, Reno 13 serisinin büyük batarya kapasiteleri ile geleceğini duyurdu. Reno 13, 5.600 mAh, Reno 13 Pro ise 5.900 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun süreli kullanım imkanı sunacak. Şirket, kablosuz şarj teknolojisini ön plana çıkararak kullanıcı deneyimini geliştirmeyi planlıyor.

Ayrıca Find X8 serisi için birçok manyetik aksesuar tanıtmayı hedefliyor. Bu aksesuarlar, hem OPPO cihazları hem de iPhone'larla uyumlu olacak şekilde tasarlanmış, böylece farklı cihazlara sahip kullanıcılara da bir esneklik sağlayacak. 24 Ekim'de gerçekleşecek tanıtım etkinliği, bu yeni modelin tüm detaylarını gün yüzüne çıkaracak.