OPPO, orta segmentteki yeni modeli Reno5 K'yı duyurdu. Tasarımı ve özellikleriyle seviyesinin dikkat çeken modellerinden biri olmayı başaran Reno5 K, AMOLED ekranıyla kaliteli bir görüntü deneyimi vadediyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, Reno serinin en yeni modeli olan OPPO Reno5 K’yı duyurdu. Orijinal Reno5 modeli ile son derece benzer bir tasarıma sahip olan OPPO Reno5 K, delikli ekran tasarımıyla yüksek ekran/gövde oranı sunarken; dörtlü arka kamera kurulumuyla da iddialı bir kamera performansı vadediyor.

6,43 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekrana sahip olan OPPO Reno5 K, AMOLED panele sahip bu ekranda 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Qualcomm’un orta-üst segmentte yer alan Snapdragon 750 işlemcisinden alan akıllı telefonun 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı kapasitesi bulunuyor.

64 MP ana kamerası ile yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilen akıllı telefon, 8 MP ultra geniş açılı kamerası, 2 MP makro kamerası ve 2 MP monokrom portre kamerası ile farklı senaryolarda dikkat çekici fotoğraflar çekilebilmesini mümkün kılıyor. Ayrıca ekranın sol üst köşesinde bulunan delikte 32 MP selfie kamerası yer aldığını da belirtelim.

OPPO Reno5 K özellikleri

İşlemci: Snapdragon 750

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,43 inç Full HD+ 90 Hz AMOLED

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4.300 mAh, 65W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

OPPO Reno5 K, 4.300 mAh gibi günümüz koşullarında standart sayılabilecek bir bataryaya sahip. Ayrıca 65W hızlı şarj desteğine sahip olan akıllı telefon, bataryanın zayıf olduğu durumlarda cihazın hızlı bir şekilde şarj edilip kullanılmaya devam edilmesini sağlıyor. Kutusundan Android 11 ile çıkan Reno5 K; 5G, Bluetooth 5.0 gibi yeni nesil teknolojileri de destekliyor. Yine de OPPO şu an için cihazın fiyatını açıklamış değil.