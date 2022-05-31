Disney'in 2020'de duyurduğu yeni Pinokyo filmi bugün ilk tanıtım videosuyla karşımıza çıktı. Disney Plus'ta yayınlanacak olan yeni film, orijinal hikâyede yer alan bir karakterdeyse önemli bir değişiklik içeriyordu ve bu değişiklik, sosyal medyada karışık tepkiler topladı

Disney’in tarihe geçen en efsane karakterlerinden olan Pinokyo, kendine özel filmiyle birlikte yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İlk olarak 2020 yılında duyurulan filmi için beklentiler sürerken bugün Disney, en sonunda filmin tanıtım videosunu paylaştı. Film, kadrosunda pek çok ünlü oyuncuya ev sahipliği yapacak.

8 Eylül’de Disney Plus’ta yayınlanacak olan Pinokyo filmi, kadrosunda Tom Hanks, Cynthia Erivo, Joseph Gordon-Levitt ve Luke Evans gibi ünlü isimlere yer veriyor. Filmin yönetmen koltuğundaysa Oscar ödüllü yönetmen Robert Zemeckis yer alıyor. Yeni filmin tanıtım fragmanı şu şekilde:

Pinokyo filminin fragmanı:

Pinokyo ve Jiminy Cricket’ın özel efektle oluşturulduğu yeni Pinokyo filminde Pinokyo’nun seslendirmenliğini Benjamin Evan Ainsworth üstlenecek. Pinokyo’nun küçük arkadaşı Jiminy Cricket ise Joseph Gordon-Levitt tarafından seslendirilecek. Fragmanda gördüğümüz detaysa Pinokyo’nun tasarımının, Disney’in 1940 yılında kullandığı ilk tasarımı taşıdığına işaret ediyor.

Perinin siyahi olması tartışma yarattı:

Fragman, aynı zamanda Disney hakkındaki bir tartışmanın daha gündeme gelmesine neden oldu. Pinokyo'nun orijinal yapımlarında sarı saçlı ve beyaz tenli olan Blue Fairy karakterinin filmde siyahi bir şekilde (Cynthia Erivo canlandırıyor) betimlendiği görüldü. Karakterin hikâyedeki betimlemesinden kopulması bazı kişiler tarafından tepki toplarken, bazılarının da desteğini aldı. Gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi:

"Pinokyo'nun yazarı Collodi tarafından tanımlanan Fata Turchina: "Mavi saçlı ve yüzü porselen bebek kadar beyaz."

Disney: Hadi onu siyahi ve kel yapalım!"

"Irkçıların siyah insanların var olması konusunda yeniden kızgın olduklarını üzülerek bildiriyorum."

"Sihirli tahtadan bir çocuk hakkındaki kurgusal sihirli bir filmde siyahi bir kadının kadroda yer almasını neden takıyorsunuz? Siyahi bir kadının Pinokyo'da olmasının sizi nasıl kızdırdığını gerçekten anlayamıyorum."

"Pinokyo fragmanı iyi duruyor ama siyahi peri garip. Zorla yapılan çeşitlilik bir şeyleri sadece mahvediyor. Pinokyo'yu kadın yapmadıklarına çok şaşırdım. Belirli grupları öne çıkarmak için işin içine insanları katmayın. Hiçbir zaman işe yaramaz. Lütfen 'woke' olmayın."

"Orijinal Pinokyo filminde kaç siyahi karakter vardı? Bir perinin beyaz olması bu kadar mı önemli? Ten rengi karakterini mi etkiliyor? Neden siyah olamıyor?"

"Üzgünüm ama şimdi de tüm karakterler siyah mı olmak zorunda? Blue Fairy'yi oynayan aktör konusunda bir sorun yok ancak zorla dahil edilmesi klasikleri yok ediyor."

"İnsanların ekranlaradki siyahi ana karakterleri korkmuş ikame teorisyenine dönüşmeden ele alamaması mide bulandırıcı. Lanet Pinokyo tanıtım fragmanı sadece 2 saattir yayında ve kinciler şimdiden iyilik perisine yorum yapmaya başladı."