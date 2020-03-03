Redmi Note 9 Pro'nun Tasarımı İlk Kez Gün Yüzüne Çıktı

Xiaomi'nin yaklaşmakta olan yeni telefonu Redmi Note 9 Pro'nun sızdırılmış ilk görüntüsü ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntü, telefonun sadece arka kısmını ortaya koyuyor. Söz konusu görüntüye göre Redmi Note 9 Pro, 4'lü kamera kurulumuyla gelecek.

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerde en çok konuştuğu üreticilerden bir tanesi Xiaomi. Çinli teknoloji üreticisi, tüketicilere sunduğu hem bütçe dostu hem de amiral gemisi telefonlarıyla büyük ses getirmeyi başardı. Aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülkedeki teknoloji tutkunları, tercihlerini bir süredir Xiaomi'den yana kullanıyorlar.

Şirket, 2019 yılında onlarca akıllı telefon modeli ile tüketicilerin karşısına çıktı. 2020 yılında da benzer bir strateji izleyecek gibi görünen Xiaomi, 12 Mart'ta düzenleyeceği bir etkinlikle yeni akıllı telefonu Redmi Note 9 Pro'yu tüketicilerin beğenisine sunacak. Şirket, şu ana dek bu telefonla ilgili önemli bir detay vermedi ancak şimdi, Redmi Note 9 Pro'nun tasarımı ilk kez çevrimiçi olarak sızdırıldı.

Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan sızıntılar, Redmi Note 9 Pro'nun dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olacağını, bu kamera kurulumunun hemen alt tarafında da bir LED flaşın bulunacağını gösteriyordu. Ayrıca söz konusu sızıntılar, telefonun delikli bir ekrana sahip olacağını ve telefonun alt bölümü haricinde genel olarak ince çerçevelerle geleceğini de ortaya koyuyordu. Redmi Note 9 Pro'nun ortaya çıkan görüntüsü, önceki sızıntıları kısmen doğruluyor.

Redmi Note 9 Pro'nun sızdırılan ilk görüntüsü

Redmi Note 9 Pro'nun arka kısmının görülebildiği yukarıdaki fotoğraf, telefonun dörtlü kamera kurulumuyla geleceğini doğruluyor. Ayrıca telefonun arka kısmında herhangi bir parmak izi okuyucusunun olmayışı da dikkatlerden kaçmıyor. Bu da parmak izi tarayıcının ya ekrana gömülü ya da yan çerçevelerde olacağını düşündürüyor.

Geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan bilgiler, Redmi Note 9 Pro'nun 90 ya da 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip olacağını ortaya koyuyordu. Ayrıca bu telefonun Snapdragon 720G'den güç alacağı, NSA ve SA şeklinde çift mod 5G desteğine sahip olacağı ve 22.5 watt hızlı şarj desteğiyle geleceği de belirtiliyor. Xiaomi'nin 12 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikle bu telefonun tüm özellikleri ortaya çıkmış olacak.