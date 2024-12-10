Capcom'un ünlü hayatta kalma korku oyunu Resident Evil 2, Apple cihazlarında indirilebilir ve tüm uyumlu cihazlarda oynanabilir.

Capcom'un ünlü hayatta kalma korku oyunu Resident Evil 2, iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları için artık indirilebilir durumda. Apple cihazlarında dördüncü Resident Evil oyunu olarak yayınlanan bu yapım artık erişilebilir durumda.

Resident Evil 2, oyunseverlere ücretsiz olarak sunuluyor, ancak yalnızca oyunun bir kısmı oynanabiliyor. Tam sürümü oynamak isteyen oyuncular, oyunun tam sürümünü satın almak zorunda.

Tek bir satın alımla tüm Apple cihazlarında

Resident Evil 2'nin çalışabilmesi için iPhone 15 Pro ya da iPhone 16 serisi cihazlar gerekli. M1 çipi veya daha yeni bir modele sahip iPad ve Mac'lerle de uyumlu çalışıyor. Oyun, desteklenen cihazlar arasında ilerleme devamı (cross-progression) özelliği sunarak, kullanıcıların iPhone, iPad veya Mac cihazlarından oyunlarına kesintisiz devam etmelerini sağlıyor. Ayrıca, tek bir satın alım, tüm uyumlu Apple cihazlarında kullanılabiliyor.

Capcom, oyunun yaklaşık 31 GB büyüklüğünde olduğunu ve yükleme için cihazda en az iki katı kadar boş alan gerektiğini belirtti. Resident Evil 2, artık App Store üzerinden indirilebilecek.