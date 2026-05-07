Riot Games, kadın espor oyuncularına özel League of Legends Game Changers: Rising turnuvasının 2026 sezonunu duyurdu. EMEA bölgesinde düzenlenecek turnuva, mayısta başlayacak ve takımlar ekimdeki playoff aşamasına kalmak için mücadele edecek.

Geçtiğimiz yıl Eterna’nın şampiyonluğuyla tamamlanan organizasyon, bu kez daha geniş bir sezon yapısıyla karşımıza çıkacak. Takımlar, sezon boyunca topladıkları eleme puanlarıyla genel sıralamada üst basamaklara çıkmaya çalışacak ve en iyi ekipler playoff aşamasında yer alma hakkı kazanacak.

Kadın oyuncular, League of Legends sahnesinde daha görünür olacak

League of Legends Game Changers: Rising, sadece “bir turnuva daha” olarak konumlandırılmıyor. Riot Games, bu organizasyonla kadın oyuncuların profesyonel espor ekosisteminde daha fazla yer bulmasını istiyor. Yani amaç, oyuncuların yeteneklerini gösterebileceği daha sürdürülebilir ve güvenli bir rekabet alanı oluşturmak.

Turnuvanın 2026 sezonu 29-30-31 Mayıs tarihlerinde başlayacak. Sezon boyunca takımlar eleme puanları toplayacak ve ekim ayında düzenlenecek playoff aşamasına kalmaya çalışacak. Riot Games’in açıklamasına göre sezon sonunda en başarılı 6 takım playoff bileti alacak.

Bazı takımlar doğrudan playoff’a davet edilecek

Yeni formatın dikkat çeken yanlarından biri de ulusal turnuvalarla kurulacak bağlantı olacak. Riot Games, EMEA bölgesindeki yerel rekabet ortamlarını birbirine bağlamak istiyor. Bu kapsamda bazı ek takımlar, mevcut ulusal turnuvalardan doğrudan playoff aşamasına davet edilecek.

Bu yapı, turnuvayı yalnızca birkaç elemeden oluşan kapalı bir organizasyon olmaktan çıkarıyor. Kadın oyuncular için daha görünür bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor. Böylece farklı ülkelerden gelen takımlar, hem kendi bölgelerinde hem de daha geniş EMEA sahnesinde kendilerini gösterme şansı bulacak.

Turnuvanın yayın tarafında da yeni adımlar atılacak

Riot Games, 2026 sezonunda turnuvanın daha fazla kişiye ulaşması için yayın tarafında da yeniliklere gidiyor. Şirketin lisans partneri N.E.O iş birliğiyle topluluk yayınları ve ortak yayıncı programı hayata geçirilecek. Bu sayede izleyicilerin turnuvaya daha kolay erişmesi hedefleniyor.

Turnuvaya katılmak isteyen takımlar, kayıtlarını ilgili başvuru platformu üzerinden gerçekleştirebilecek. Riot Games, format ve programla ilgili daha detaylı bilgilerin ise ilerleyen dönemde paylaşılacağını açıkladı. Gelişmeler, League of Legends Game Changers’ın resmi X ve Instagram hesaplarından takip edilebilecek.