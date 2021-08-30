Yeni Girenlerin Öğrenmekte Zorlandığı Roleplay Terimleri

Son birkaç yılın en gözde oyunlarından olan GTA 5 üzerine kurulu FiveM, roleplay kavramını, yani oyunlarda rol yapabilmeyi tekrardan eğlenceli hale getirdi. Peki roleplay nedir? RefuseRP, revenge kill veya metagaming gibi genel roleplay terimleri nelerdir? Sizler için detaylı olarak açıklıyoruz.

Uzun zamandır hayatımızda olan roleplay oyunları, herkesin ilgisini çekmese de bambaşka bir hayata geçiş yaptığınız, oluşturduğunuz karakterin kimliğine büründüğünüz ve ona göre yaşadığınız oyunlardır. Bunun en iyi örneklerinden birisi MTA, bir diğeri ise günümüzde daha çok bilinen FiveM, yani GTA 5’tir.

Tabii rol yapmak o kadar da basit bir şey değil zira kaliteli rol çevirerek iyi zaman geçirmek için kaliteli sunucularda oynamak gerekiyor. Kaliteli sunucularda oynayabilmek için de birçok kurala uymanız gerekiyor. Bu kurallar içerisinde belli başlı roleplay terimleri de bulunuyor. Dilerseniz gelin, neymiş bu roleplay ve bilinmesi gereken roleplay terimleri birlikte göz atalım.

Roleplay nedir?

Roleplay, yazının başında da bahsettiğimiz gibi aslında bambaşka bir hayata geçiş yapmak ve oluşturduğumuz karakteri oynamaktır. Roleplay oyunlarını oynarken yani rol yaparken gerçek kişiliğimizden tamamen arınırız. Yani bu tarz oyunlarda oluşturduğumuz karakterin kişiliğini benimsemek esastır.

Gerçek hayatınızda çok zeki, fazlasıyla pratik ve güçlü olabilirsiniz ancak oynayacağınız karakter beceriksiz, sürekli başını belaya sokan, korkak bir kişiliğe sahip olabilir. Aynı şekilde Latin, Rus, İtalyan veya Afroamerikan bir karakter de oluşturabilirsiniz. Burada asıl önemli nokta, oynayacağınız karakteri benimseyebilecek olmanız. Yani eğer çete üyesi olan ‘serseri’ bir karakter oluşturacaksanız, rolde bunu yaşatabilmeniz gerekli.

Roleplay terimleri

Fail-RP

Non-RP Driving

Powergaming (PG)

Metagaming (MG)

IC-OOC Mixing

Random Death Match (RDM)

Vehicle Death Match (VDM)

Role Check

Bug Abuse

Combat Log

New Life Rule

Revenge Kill

GhostRP

Cop Bait

Ninja Jacking

Force RP

Retarded RP

Everything Isn’t Your Gun

Gun Out of Ass

Bunnyhopping

In Character (IC)

Out of Character (OOC)

Fear RP

Fail-RP

Fail-RP, aslında adından da anlaşılabileceği üzere roleplaye uymayan ve roleplay esnasında yapılmaması gereken şeylere verilen isimdir. Rol içerisinde yapılamayacak olan hareketler yaparak rolü bozmak ve aykırı davranmaktır.

Non-RP Driving

Gerçek hayatta süremeyeceğiniz gibi araba sürerek akla mantığa uymayacak hareketler yapmaktır. Bunlara örnek olarak spor arabayla dağa çıkmak, metrelerce yükseklikteki binadan uçarak yere inmek veya lastikleri patlamış araçla kilometrelerce yol kat etmek gösterilebilir.

Powergaming (PG)

Non-RP Driving kuralının normal rol yaparken geçerli olan hali de powergaming diyebiliriz. Gerçek hayatta hiçbir şekilde yapamayacağınız şeyleri sırf oyun diye rolde yapmaya powergaming denir. Tek elle iki tonluk araba kaldırmaya çalışmak gibi imkansıza yakın hareketler yapmak powergaminge girer.

Metagaming (MG)

Rol içerisinde öğrenmediğiniz, oyun dışı edindiğiniz bir bilgiyi rolde kullanmak metagaming veya dillere yer etmiş şekliyle ‘meta yapmaktır‘. Oyun dışında plan yaparak rol içine bu planı yansıtmak da aynı karakterinizin bilmediği bir şeyi rolde biliyormuşcasına davranmak gibi yasaktır. Basitçe özetlemek gerekirse, rol içerisinde saldırıya uğrayan veya ölen bir arkadaşınız size Discord gibi platformlardan ‘Şu konumdayım, gel beni kurtar’ gibi bir mesaj attığında onu IC olarak bilmediğiniz için yardıma gidemezsiniz.

IC-OOC Mixing

Mixing’in iki türü vardır. Birincisi, rolleri karıştırmaktır (Doktorken mafya rolü yapmak gibi saçma sapan roller buna örnektir). İkincisi ise IC ve OOC’yi birbirine karıştırmaktır. Roldeki karakterinizde olmayan bir şeyi kendinizden ekleyemezsiniz. Aynı zamanda oyun içerisinde olan bir şeyi de rol dışına taşımamalısınız. Yani oyunda olan bir durum yüzünden kimseyle gerçek hayatınızda kavga edemez, ona karşı kinlenemezsiniz.

Random Death Match (RDM)

Roleplayin en can alıcı noktalarından biri olan Random Death Match yani RDM fazlasıyla can sıkıcı olabiliyor. RDM, basitçe anlatmak gerekirse rolsüz bir biçimde diğer oyunculara rastgele zarar vermektir. Rolsel olarak mantıklı bir sebebi olmadıkça karşınızdaki kişilere zarar veremezsiniz.

Vehicle Death Match (VDM)

Aynı Random Death Match’te olduğu gibi Vehicle Death Match de rolsüz olarak birilerine zarar vermek olarak açıklanabilir ancak bu sefer işin içine araçlar giriyor. Kasıtlı olarak başkalarına araba ile zarar vermek VDM’e girer. Yanlışlıkla kaza yaparak birilerine araçla çarpmak VDM’e dahil değildir.

Role Check

Role check, rol sorgulamak olarak Türkçeye çevrilebilir. Burada rol sorgulamak olarak bahsedilen şey, rol içerisinde birine rol dışı olarak kural anlatmak olarak açıklanabilir. Tekeri patlak birine ‘Hop sen bu arabayı nasıl sürüyosun?’ gibi şeyler söylemek rol sorgulamaya girer.

Bug Abuse

Bug abuse, adından da anlaşılabileceği üzere bug kullanarak rolsel üstünlük elde etmek veya karakterinize bug kullanarak çıkar sağlamak olarak açıklanabilir. Oyun açıklarını karakterlerin yararına kullanmak kural ihlalidir.

Combat Log

Devam eden aktif bir rol varken rolden bilerek/isteyerek çıkmak Combat Log olarak adlandırılan kural ihlalidir. Eğer bağlantı koptuysa ve oyuna geri girilebiliyorsa oyuna girilmeli ve rol yapan kişiyle iletişime geçip tekrar role devam edilmelidir. Aksi takdirde rol yapmayı reddetmiş olursunuz ve bunun cezası genel olarak roleplay sunucularında ağırdır.

New Life Rule

Eğer bir bölgede öldürüldüyseniz, aynı bölgeye sunucu yönetimi tarafından belirlenen bir süre boyunca gidemezsiniz (Bu süre genellikle 30 dakikadır). Eğer bunu yaparsanız kural ihlali yapmış olursunuz.

Revenge Kill

Rolsel olarak öldükten ve hastaneden çıktıktan sonra geri dönüp çatışmaya katılmak veya sizi öldüren kişiden ‘intikam almaya çalışmak’ revenge killinge girer. Kurallar gereği öldükten sonra son 30 dakikayı hatırlamıyor gibi davranmak gerekir, dolayısıyla sizi öldüren kişiye kinlenip o kişiyi öldürmeye veya darp etmeye kalkamazsınız.

GhostRP

Rolde gerçekleşmemiş bir olayı olmuş gibi gösterip bunun üzerine rol çevirmektir. Rolü yapılmamış bir olayı var gibi anlatmak, bunu karakterin çıkarları için kullanmak kural ihlaline girer.

Cop Bait

Gerçek hayatta sırf polisler sizi kovalasın diye onların önüne gidip lastik yakamaz, onların önünde drift atamaz veya silah çekemezsiniz, değil mi? Eğer bunu rolde yapmaya kalkarsanız cop bait kural ihlalinden ceza alabilirsiniz.

Ninja Jacking

Rolsüz bir biçimde araba çalmak Ninja Jacking olarak adlandırılır. Role girmeden durduk yere araba çalarak diğer oyuncuları rahatsız etmek kural ihlalidir.

Force RP

Başka bir oyuncuyu girmek istemediği rollere girmeye zorlamak Force RP’dir ve kural ihlalidir. Bir rol yaparken kendi eğlenceniz kadar karşınızdaki oyuncunun eğlenmesini de önemsemek zorundasınız. Dolayısıyla rol yaparken karşınızdaki kişiye yapılacak rolleri seçebilme hakkı tanımak gerekir.

Retarded RP

Sebepsiz, akla mantığa uymayan saçma sapan hareketler ve roller yapmak Retarded RP’ye girer. Gerçek hayatta gerçekleştirilemeyecek olayların oyuna yansıtılması da buna dahildir.

Everything Isn’t Your Gun

Gerçek hayatta biriyle kavga ettiğinizde nasıl ki hemen en yakın kesici veya delici alete koşmuyorsanız, rolde de bunu uygulamalısınız. Eğer bir sözlü tartışma içindeyseniz, bu tarz küçük olaylarda ‘trash talk’ denilen sözlü atışmaya devam edebilirsiniz. Olaylar biraz daha büyüdüğünde ise yakın mesafe aletleri kullanılmalıdır. Roller daha uzun süre devam ederse ve artık çatışma kaçınılmazsa son çare olarak silah kullanılmalıdır.

Gun Out of A*s (GOOA)

Bir silah taşıyorsanız onun boyutuna göre hareket etmelisiniz. Çantanız yokken sopa çıkarmak veya belinizden pompalı tüfek gibi ağır silahlar çıkarmak gibi hareketler GOOA rol ihlaline girer.

Bunny Hopping

Bunny Hopping CS:GO gibi oyunlardan da hatırlayabileceğiniz üzere sürekli olarak zıplayarak ilerlemek olarak açıklanabilir. Gerçek hayatta bir yerden bir yere giderken sürekli zıplamak akıl kârı bir iş değildir, dolayısıyla bunu rolde de yapmamak gerekir.

In Character (IC)

Rolde oluşturduğunuz ve rol içerisinde oynadığınız karakterinize ve karakterinizle alakalı şeyler IC olarak adlandırılır. IC olayların gerçek hayatla bağları kopuktur ve alakaları yoktur.

Out of Character (OOC)

Karakter ve rol dışı olayları kapsayan kısım da OOC olarak adlandırılır. Yani roldeki karakterleri oynayan gerçek hayattaki kişiler ve rol dışı olaylar OOC’ye girer.

Fear RP

Rol esnasında karakterinizin korkması gereken yerlerde korku rolü yapmanız gerekmektedir. 10 kişilik bir çetenin sizi kaçırıp başınıza silah dayadığını düşünün. Bu tarz bir olayda onlara karşı diklenemezsiniz çünkü o sırada aşırı derecede korkarsınız. Bunu rolde yapmamak kural ihlalidir.

Sizin için kaliteli rol yapabilmek için bilinmesi gereken roleplay terimlerini derledik. Aklınıza gelen ve yazımızda bulunmayan farklı terimler varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.