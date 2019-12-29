Rusya'nın Yeni Hipersonik Füzesi Kullanıma Hazır

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın ilk hipersonik füzesinin kullanıma hazır olduğunu duyurdu. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, Rusya'nın bu füzelerini engelleyecek füze savunma sistemi neredeyse yok.

Rusya, uzun zamandır beklenen hipersonik füzeleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Savunma Bakanlığı, "Avangard" hipersonik füzelerinin ilk alayının 27 Aralık'ta hizmete başladığını belirtirken, bu alayın konumuna dair bilgi vermedi. Ancak yetkililer daha önce bölgenin Urallar olabileceğine işaret etmişti.

Yeni hipersonik füzelerle birlikte, Rusya'nın dünya çapındaki hedefleri göreceli olarak karşılık görmeden vurabileceği belirtiliyor. Silah, konvansiyonel bir balistik füze gibi fırlatılıyor, ancak yeniden giriş aracı, yüksek irtifalarda iyi manevra yapabilirken atmosferde çok yüksek hızlarla süzülebiliyor. Bu durumda neredeyse var olan hiçbir hava savunma sistemi bu füzeyi engelleyemiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer kapasiteli füzelerin ses hızının 20 katı hıza ulaşabildiğini ve bunun Rusya'yı diğer ülkelerin önüne geçirdiğini söyledi. Putin, uzun menzilli hipersonik silahlar bir tarafa, hiçbir ülkenin hipersonik füzeye sahip olmadığını ileri sürdü. Rus lider, Batılı ve diğer ülkelerin Rusya'yı yakalamaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Avangard'ın ilk alayının göreve başladığı haberi, yakın zamanda füzenin yapımı için gerekli karbon fiberin bulunamadığına ilişkin iddialara cevap olarak yayınlanmış görünüyor. Aralık 2018'de Ural Dağları'nda test edilen füze, 6 bin kilometre uzaktaki hedefi vurmuştu. Rus yetkililerin bildirdiğine göre, Avangard 2 megatona kadar nükleer silah da taşıyabiliyor.

ABD ve Çin de ulusal hipersonik füze programları geliştiriyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın yeni füzesi hakkında açıklama yapmaktan kaçındı. 26 Kasım'da, 2010 yılında imzalanan START anlaşması kapsamında, Rusya, ABD'li yetkililerin Avangard'ı incelemesine izin vermişti. 2021 yılında sona erecek olan START, stratejik nükleer füze rampalarının sayısının azaltılmasını hedefliyor. Geçen Ağustos ayında, Trump yönetimi, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmişti. ABD yönetimi, Rusya ve Çin'le yeni bir nükleer anlaşma imzalamak istediğini açıklamıştı.

Hipersonik füzeler, cruise tipinde, uçuş boyunca motorla tahrik edilen silahlar olabildiğini gibi, Rusya'nın kullandığı "süzülme teknolojisi" ile de çalışabiliyor. Havadayken balistik füzeden ayrılan bu "süzülme aracı", daha sonra hedefine yöneliyor.