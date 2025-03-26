Samsung 'Eski' Telefonlarına One UI 7 Güncellemesinin Ne Zaman Geleceğini Açıkladı

Samsung'un uzun süredir beklenen One UI 7 güncellemesinin eski telefonlara ne zaman geleceği açıklandı.

Samsung'un yılan hikâyesine dönen One UI 7 güncellemesinin tarihi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bir süredir beta testleri gerçekleştirilen Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesinin kararlı sürümünün dağıtımı ilk etapta 7 Nisan'da yalnızca belirli bölgelerde başlayacak. Sonraki haftalarda ise daha fazla telefona ulaşacak.

Nisan ayında güncellemeyi alacak Samsung telefonlar

Samsung’un Çekya'daki resmî haber merkezi aracılığıyla duyurduğu dağıtım takvimi ise şu şekilde:

10 Nisan : Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6

: Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 14 Nisan ve sonrası : Galaxy S24 FE, Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5

: Galaxy S24 FE, Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 Nisan ortası : Galaxy Tab S10 serisi

: Galaxy Tab S10 serisi 21 Nisan ve sonrası : Galaxy Tab S9 serisi

: Galaxy Tab S9 serisi Nisan sonu: Galaxy Tab S8 serisi

Bu programın resmî olarak Çekya'ya ait olduğu belirtilse de Samsung’un ABD ve diğer bölgeler için de benzer bir takvim belirlemiş olması muhtemel. Önümüzdeki haftalarda daha fazla bölge ve telefon için duyurular göreceğiz.