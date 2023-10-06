Samsung, LSI Tech Day 2023 etkinliğinde yeni mobil işlemcisi Exynos 2400'ü duyurdu. Performansı ile mest edecek işlemci, yapay zekâ desteği ile de dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. İşlemcinin 2024 yılında çıkacak üst segment Samsung telefonlarda bulunması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, LSI Tech Day 2023 etkinliğinde önemli bir duyuru yaptı. Şirket, "Exynos 2400" olarak isimlendirdiği yeni mobil işlemcisini resmen duyurdu.

Galaxy S24 ailesinde kullanılması muhtemel işlemci; CPU, GPU ve yapay zekâ açısından fazlasıyla iddialı.

Peki Samsung'un yeni işlemcisi neler vadediyor?

Samsung Exynos 2400, şirketin iddiasına göre Galaxy S22'lerden tanıdığımız Exynos 2200'den yüzde 70 daha hızlı. İşlemcinin yapay zekâ işleme hızı ise Exynos 2200'ün 14,7 katı. Üstelik bu işlemcide AMD'nin bugüne kadarki en gelişmiş GPU mimarisi olan RDNA3 tercih edildi.

İşlemcideki Xclipse 940 GPU, Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre ultra iyi oyun ve ışın izleme hızına sahip olacak. Buradan; Samsung'un yeni işlemcisinin mobil oyunlar için mest edeceğini söylemek mümkün.

Tıpkı iPhone 15'teki gibi Samsung telefonlarına PC ve konsol oyunları gelebilir!

Apple'ın çiçeği burnunda cihazı iPhone 15 ailesinde Residen Evil: Village veya GTA V gibi yüksek performans gerektiren PC ve konsol oyunlarını çalıştırmak mümkün olabilir. Exynoss 2400 için paylaşılan detaylar gösteriyor ki Samsung; Apple'ın gerisinde kalmayacak kadar güçlü bir mobil sistem mimarisi geliştirmiş.

Bu işlemci sayesinde gelecek yıl piyasaya sürülecek Samsung telefonlar, Midjourney ya da DALL-E gibi yapay zekâlar gibi görüntü üretebilecek!

Yapay zekâ teknolojilerini geliştirmek de yapay zekâ ile desteklenen araçları kullanmak da çok kolay değil. Tüm süreç, yüksek performansa ihtiyaç duyuyor. Samsung ise bu konuda çok iddialı. Şirket, Exynos 2400 için yeni bir araç oluşturduğunu, yapay zekâ destekli bu aracın metinlerden görüntü üreteceğini söyledi. Yapılan bu açıklama, Samsung telefonların DALL-E benzeri bir teknolojiyle donatılacağını gözler önüne seriyor.

Samsung telefonlara uydu bağlantı desteği geliyor!

LSI Tech Day 2023 etkinliğinin en etkileyici ürünü Exynos 2400 olsa da şirket, diğer çipleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Örneğin yeni nesil 5G modem. Samsung telefonlar, yeni çip ile uydu bağlantısı kurabilecek. Ayrıca Samsung'un 200 MP kamera sensörleri, bundan sonra Zoom Anyplace isimli yeni bir teknoloji ile desteklenecek. Bu teknoloji, bir nesneye 4x kayıpsız yakınlaştırma yapmasını sağlayacak.