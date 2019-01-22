Samsung Galaxy S10, GPU Hızlandırıcıya Sahip Olacak

Avrupa Birliği'nde yeni bir marka alan Samsung'un daha iyi bir oyun performansı sunmak için bir GPU hızlandırıcı yazılım geliştirdiği ortaya çıktı.

İyi bir akıllı telefon deneyimi için kullanılan yazılım, en az cihaza güç veren donanımlar kadar önemlidir. İyi optimize edilmemiş bir yazılım, donanım ne kadar güçlü olursa olsun kötü performans gösterebilir. Keza iyi optimize edilmiş bir yazılım da orta seviye bir donanımda üst düzey performans sağlayabilir.

Huawei, son bir yıldır piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarında GPU Turbo adlı grafik birimi güçlendiricisi kullanarak mevcut grafik donanımında yazılımsal iyileştirmeler gerçekleştirerek daha yüksek grafik performansı sunmayı başarıyor. Görünüşe göre Huawei’nin bu başarısı, en büyük rakibi olan Samsung’u da etkilemiş durumda.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Avrupa Birliği’nde yeni bir yazılım ürününü markalaştırdı. Neuro Game Booster adlı yazılım, adından da anlaşılabileceği gibi Huawei’nin GPU Turbo yazılımına benzer şekilde grafik birimini güçlendirmeye yarayacak. Üstelik Samsung, bunun için yapay zekadan da destek alacak.

Galaxy S10 serisi ile birlikte ilk kez göreceğimiz Exynos 9820 işlemciler, özel bir sinir işleme birimine (NPU) sahip olacaklar. Bu NPU, Samsung akıllı telefonların daha gelişmiş yapay zeka yeteneklerine sahip olmasını sağlayacak. Görünüşe göre Samsung, yapay zekayı yalnızca akıllı telefon deneyimini iyileştirmek için değil, performansı artırmak için de kullanacak.