Samsung Galaxy S24 Serisi, geçtiğimiz yıl bu zamanlarda tanıtılmıştı. Galaxy S25 Serisi’nin lansmanı da 22 Ocak 2025 akşamı yapıldı ve büyük bir merakla beklenen yeni cihazlar, kullanıcılarla buluştu.

Bu noktada ise akıllara şüphesiz tek bir soru geldi. Samsung Galaxy S24 ile yeni tanıtılan Galaxy S25 arasında hangi farklar var?

Yani Samsung Galaxy S25 hangi özellikleri ile ön plana çıkıyor?

Galaxy S25, yeni nesil Sanpdragon 8 Elite işlemcisi ile dikkatleri büyük oranda üzerine toplamayı başardı.

Galaxy S25’in bu işlemcisi, özellikle ağır uygulamalarda ve oyunlarda çok daha yüksek bir performans sağlamasını mümkün kılacak. Galaxy S24 serisi ise Snapdragon 8 Gen 3 veya Exynos 2400 seçeneklerine sahip.

Yine Galaxy S25’te Android 15 tabanlı One UI 7.0 arayüzü de kullanıcı deneyimini bir adım ileriye taşıyacak.

Ayrıca Galaxy S25 ve Galaxy S24 karşılaştırmasında dikkati çeken bir diğer nokta da yazılım desteği.

Galaxy S25, 7 yıl boyunca güvenlik ve yazılım güncellemeleri alacak şekilde tasarlanmış. Bu durum, özellikle cihazını uzun süre kullanmak isteyenler için oldukça büyük bir avantaj. Elbette Galaxy S24 de güçlü bir yazılım desteğine sahip ancak Galaxy S25, bu anlamda bir adım daha önde.

Galaxy S25 ile birlikte gelen yeniliklerden biri de “Now Bar” özelliği.

Bu yenilikçi araç, kişisel bir asistan deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Bu sayede işe giderken önerilen müzik listelerini otomatik olarak dinleyebilecek veya hava durumu tahminlerini görebileceksiniz.

Yani Now Bar özelliği, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran küçük ama etkili bir dokunuş olacak.

Hem Galaxy S24 hem de Galaxy S25, batarya konusunda oldukça iddialı.

Her iki model de 4000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite ise kullanıcılara elbette günlük kullanımda uzun süreli bir deneyim sunuyor.

Ekran tarafında da her iki cihaz, HDR10+ destekli 6,2 inç Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip. Fakat Galaxy S25, uzun yazılım desteği ve enerji verimliliği ile bir adım daha önde olacak.

Özellikle Galaxy S25, Snapdragon 8 elite işlemcisinin gelişmiş güç yönetimi sayesinde daha uzun bir pil ömrü sunuyor. Bunun yanında her iki modelin de 25W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu hatırlatalım.

Ekran özelliklerine bakıldığında, her iki modelde de Dynamic AMOLED 2X panellerin kullanıldığını görmek mümkün.

Fakat Galaxy S25’in, ekran parlaklık seviyesiyle fark yarattığını gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. Özellikle güneş ışığı altında ekranın net bir şekilde görünebilecek olması, günlük kullanım deneyimini olumlu yönde etkileyecek.

Galaxy S24 ve Galaxy S25 karşılaştırması, kamera tarafında da dikkat çekici.

Galaxy S25, 50 MP OIS destekli ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 10 MP telefoto gibi etkileyici özelliklere sahip. Buna karşın Galaxy S24 modelindeki 50 MP ana kamera, 12 MP geniş açı ve 10 MP telefoto özelliği de tıpkı Galaxy S25 gibi güçlü bir seçenek sunmaya devam ediyor.

Yani iki model de kamera performansı açısından kullanıcılarını memnun edecek yeniliklere sahip. Ayrıca Galaxy S25 yazılımsal optimizasyonlarla, düşük ışık performansını bir adım öteye taşıyor.

Gece modu, çok daha net ve canlı fotoğraflar çekebilmenize olanak sağlayacak. Yine video çekimlerinde sunulan yeni sabitleme teknolojisi sayesinde, profesyonel seviyede görüntüler elde etmek mümkün.

Galaxy S24 ise kamera donanımıyla güçlü bir alternatif sunarken, yapay zekâ desteğiyle fotoğraf ve videolarını kalitesini artırıyor.

Fakat Galaxy S25’in sunduğu ek yazılım özellikleri, kullanıcı deneyimini şüphesiz bir adım daha ileriye taşıyor.

Özetle Galaxy S24 ve Galaxy S25 karşılaştırmasında her iki serinin de kendi içinde güçlü yanları bulunmakta. Galaxy S25, yeni nesil işlemcisi, daha uzun yazılım desteği ve yenilikçi özellikleri ile bir adım daha önde duruyor.

Ancak Galaxy S24 de Galaxy S25 ile bazı noktalarda aynı özellikleri taşıyor ve fiyat anlamında da daha cazip bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Fiyatlar:

Galaxy S24 Galaxy S25 128 GB 44.499 TL 51.499 TL 256 GB 48.499 TL 55.499 TL

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