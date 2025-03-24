Samsung'un en ince modeli olacak Galaxy S25 Edge, üç farklı renk seçeneğiyle birlikte titanyum çerçeveye sahip olacak.

Samsung’un merakla beklenen en ince modeli Galaxy S25 Edge hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor.

Bugün ortaya çıkan yeni detaylara göre Galaxy S25 Edge, titanyum çerçeve ile gelecek ve daha önceki sızıntılarda da söylendiği üzere merakla beklenen telefon 16 Nisan’da resmî olarak tanıtılacak.

Galaxy S25 Edge'in tanıtım tarihi de 16 Nisan

Daha önce alüminyum veya seramik kullanılabileceği söylentileri dolaşsa da Samsung’un daha premium bir his sunan titanyumu tercih ettiği artık netleşti. Ayrıca telefon, titanyumun üç farklı rengi ile gelecek.

Diğer özelliklere de değinecek olursak Galaxy S25 Edge, 3120 x 1400 piksel çözünürlüğe sahip 6.7 inçlik bir 2K AMOLED ekranla gelecek. Ekranın 120 Hz yenileme hızı ve 2.600 nit tepe parlaklığı sunması bekleniyor. Kamera tarafında ise 200MP ana kamera ve 12MP ultra geniş açılı lens yer alacak.

Gücünü Snapdragon 8 Elite'den alacak olan telefon, bu güçlü işlemciyi soğutabilmek için içerisinde buhar odası soğutmaya yer verecek. İnceliği nedeniyle nispeten daha düşük bir pil kullanılan telefonda 3.786 mAh kapasitelik bir pil yer alacak.

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Konu incelik olunca rekabetin ana isimlerini sormadan olmaz. Siz iPhone 16 Air'i mi yoksa Galaxy S25 Edge'i mi tercih etmeyi düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.