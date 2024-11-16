Samsung deyince hepimizin aklına önce akıllı telefonlar sonrasında ise diğer teknolojik cihazları geliyor. Hatta biraz hakim olan iş makinesi veya tıp sektörlerinde aklına getirebilir. Peki Samsung’un ilk olarak çıkışının bunlarla asla alakası olmadığını söylesek?

Samsung, bugünkü teknoloji devine dönüşmeden önce Kore’de bambaşka bir sektördeydi.

“Nereden nereye!” diyeceğiniz bir marka hikâyesi daha.

Samsung, serüvenine noodle ile başladı.

1938’de Lee Byung-chul tarafından Güney Kore’nin Daegu şehrinde kurulan Samsung, o yıllarda sadece küçük bir gıda firmasıydı. Erişte de diyebileceğimiz ürünün yanı sıra kurutulmuş balık, un ve sebzeleri de ürün yelpazesine ekleyerek hizmet vermeye devam etti.

Başarının sırrı önce inanmak mı dersiniz?

Lee Byung-chul, şirketinin adını "Samsung" koydu ki bu, Kore dilinde "üç yıldız" anlamına geliyor. 3 yıldız; büyük, güçlü ve sonsuz bir marka olma hedefini temsil ediyordu.

O zamanlar böyle bir vizyon belirlemek oldukça cesur bir adımdı çünkü Samsung aslında bir mahalle marketi gibi işlettiği noodle satışıyla adını duyurmuştu. Hedefi ise gıdadan tekstile, gemi yapımından sigorta işine kadar birçok sektöre girmekti.

Samsung’un noodle’dan teknolojiye ulaşan yolculuğu

1950’li yıllarda, Kore Savaşı'nın etkisiyle ülke ekonomik sıkıntılar içindeydi ve bu, Lee’nin daha büyük düşünmesine vesile oldu. Ülkedeki toparlanma sürecinde iş alanlarını genişletmek isteyen Lee Byung-chul, yavaş yavaş Samsung’u başka sektörlere de taşımaya karar verdi.

İlk adımları tekstil, şeker ve diğer temel ihtiyaç ürünleri üzerine oldu. Ardından da banka, sigorta şirketi, petrol rafinesi ve bir mağaza satın aldı. Kore'deki büyüyen sanayinin getirdiği fırsatları yakalayarak Samsung'u farklı alanlarda geliştirip güçlendirdi.

Samsung’un elektronik sektörüne girişi 1969’da oldu.

Japonya’dan ilham alarak, Lee Byung-chul ve ekibi teknolojiyi geliştirmek ve ülke çapında yenilikçi bir rol üstlenmek istediler. Böylece Samsung Electronics kuruldu. 1969’da ilk televizyonu piyasaya sürdü ve 70-80’lerde yarı iletken ve diğer elektronik ürünleri ürettiler.

Lee’in ölümünden sonra oğlu ise şirketin elektronik bölümünü devraldı ve telefon, tablet işine girip en iyi perakendecilerinden biri olmayı başardı.

Küresel arenaya adım attılar.

Samsung, teknoloji ve elektronik alanında kendini kanıtladıktan sonra dünya pazarına açılmaya başladı. İlk etapta elektronik ürünlerde fiyat avantajını kullanarak büyümeyi hedefleyen Samsung, hızlı bir şekilde Japonya ve Amerika gibi büyük pazarlara adım attı.

O dönemde "ucuz ama kaliteli" algısını korumaya çalışan şirket, 1990’ların sonuna gelindiğinde küresel çapta tanınan bir marka olmuştu.

Özellikle cep telefonlarıyla büyük bir sıçrama yapması, Samsung’un kaderini değiştiren en önemli adımlardan biri oldu. 1990’ların sonunda ve 2000’lerin başında hızla gelişen mobil teknoloji sektöründe Samsung, yenilikçi ve şık tasarımlarıyla adından söz ettirdi. Böylece de kısa sürede Apple gibi teknoloji devleriyle yarışır hâle geldi.

Günümüzde Samsung, yapay zekâ teknolojisi, yarı iletken çip üretimi ve akıllı ev aletleri gibi birçok alanda öncü konumunda.

Şirketin bu inanılmaz yükselişinde, Lee Byung-chul’un ilk günden beri "büyük, güçlü ve sonsuz" bir marka olma vizyonu yattığı söylenebilir. Samsung, sadece bir marka değil, Kore’nin ekonomik gelişimine katkıda bulunan bir sembol hâline geldi.

Markayı tıptan uzaya, otomotivden inşaata kadar pekçok sektörde görmek mümkün.

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