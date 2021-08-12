Köklü Şirketlerin Kurucuları Tarafından Yazılan 15 Kitap

Her başarılı markanın arkasında mutlaka zekasını ve becerilerini kanıtlamış isimler vardır. Markaları marka yapan şey aslında sattığı ürünler değil, o ürünlerin o aşamaya gelmesini sağlayan kişilerdir. Nike, Microsoft, LinkedIn gibi başarılı şirketlerin kahramanları ise başarı serüvenlerini kendi kalemleriyle ele almışlar. Biz de bu köklü şirketlerin kurucuları ve CEO'ları tarafından yazılan 15 kitabı sizler için inceledik...

Bugüne kadar hiç güçlü ve önemli şirketlere sahip iş insanlarının başarılarının ardında yatan sırları merak ettiğiniz oldu mu? Hayatın neredeyse kimseye altın tepside sunulmadığı bir gerçek. Köklü ve başarılı işlere imza atmak ise emek, disiplin ve çokça azim gerektiriyor. Henry Ford, Bill Gates ve Steve Jobs gibi başarılı iş insanları, serüvenlerini insanlarla paylaşarak kendi yolundan ilerleyenlere adeta ışık tutuyor.

Sizler için hazırladığımız kitap listesinde kurucular ve CEO’lar, çalıştıkları veya sahip oldukları şirketleri nasıl dev bir isim haline getirdiklerini anlatıyorlar. Her zaman toz pembe gitmeyen bu yolda karşılaştıkları zorlukları ve engelleri diğer insanlara örnek amaçlı anlatan kitaplar, aynı zamanda çoğu kişinin bilmediği sırları ortaya çıkarıyor. Keyifli okumalar dileriz.

Köklü şirketlerin kurucularına ait kitaplar:

Dell’in kurucusu Michael Dell’den “Direk Model Dell”

HP’nin ortak kurucusu David Packard’dan “HP’nin Öyküsü”

Starbucks’ın kurucusu Howard Schultz’dan “Starbucks: Gönlünü İşe Vermek”

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’den “Önümüzdeki Yol”

Nasty Gal’ın kurucusu Sophia Amoruso’dan “Patron Kız”

Apple’ın kurucusu Steve Jobs’dan “Küçük Başlayın Büyük Düşünün”

Ford’un kurucusu Henry Ford’dan “Hayatım ve İşlerim”

Salesforce’un kurucusu Mark Benioff’tan “Bulutun Ardında”

Intel’in eski CEO’su ve başkanı Andy Grove’dan “Sadece Paranoidler Ayakta Kalabilir”

IBM’in eski CEO’su Louis V. Gerstner. JR’den “Kim Demiş Filler Dans Edemez”

Pixar’ın kurucusu Edwin Catmull’dan “Yaratıcılık A.Ş”

Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt’ten “Google Nasıl Yönetiliyor?”

LinkedIn kurucu ortağı Reid Hoffman’dan “Sen Başla Gerisi Gelir”

Nike’ın kurucusu Phil Knight’tan “Ayakkabı Gurusu”

PayPal’ın kurucu ortağı Peter Thiel’den “Sıfırdan Bire”

Dell’in kurucusu Michael Dell’den “Direk Model Dell”

Michael Dell, daha üniversitedeyken aklını kullanarak öğretmenlerinde daha fazla para kazanabilen dahi bir isimdi. Bilgisayar dünyasında direk satış modeli ile çığır açan Michael Dell, yazmış olduğu kitap sayesinde kendi serüvenini ve satış tarzını insanlarla paylaşarak onlara yol gösteriyor.

HP’nin ortak kurucusu David Packard’dan “HP’nin Öyküsü”

Bugün HP (Hawlett-Packard) olarak bildiğimiz dev bilgisayar markası, David Packard ve William Redington Hewlett tarafından 1939 yılında kurulmuştu. David Packard, yazmış olduğu HP’nin Öyküsü adlı kitap sayesinde HP’nin yıllardır süregelen başarısını ve şirketin küçük bir garajdan çıkıp nasıl dev bir isim haline geldiğini anlatıyor.

Starbucks’ın kurucusu Howard Schultz’dan “Starbucks: Gönlünü İşe Vermek”

Çoğu insanın kahve içmek için tercih ettiği popüler adreslerden biri olan Starbucks, dünya çapında ünlü olmadan önce Amerika'da bulunan Seattle limanında sadece bir mağazadan ibaretti. Markanın kurucusu Howard Schultz, Starbucks’ın göstermiş olduğu üstün başarı hikayesini Starbucks: Gönlünü İşe Vermek adlı kitabında girişim meraklılarıyla paylaşıyor.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’den “Önümüzdeki Yol”

Son derece başarılı ve geniş vizyonu sayesinde kurmuş olduğu Microsoft şirketini dünyanın ileri gelen isimlerinden birisi yapmaya başarmış olan Bill Gates, internetin sadece Microsoft üzerinde değil, bütün dünya üzerinde çığır açan yanlarını ve güçlerini kendi yazmış olduğu kitabında paylaşıyor.

Nasty Gal’ın kurucusu Sophia Amoruso’dan “Patron Kız”

Sophia Amoruso, bugün dünyanın önde gelen iş insanlarından birisi ve kurmuş olduğu Nasty Gal adlı giyim şirketi sayesinde serveti 5 milyon doları aşmış durumda. Kendi yazmış olduğu Patron Kız adlı kitap, kadınların gücünün hiç de küçümsenmemesi gerektiğini anlatıyor ve maddi durumu son derece kötü bir şekilde yola koyulup milyon dolarlar değerinde bir şirkete sahip olma serüvenini kaleme alıyor.

Apple’ın kurucusu Steve Jobs’dan “Küçük Başlayın Büyük Düşünün”

Teknoloji dünyası için bir efsane olarak nitelendirilen Steve Jobs, bugün Apple’ın dünya üzerinde baskın bir güce sahip olmasında büyük rol oynayan dahilerden birisi. Kendi serüvenini ve art arda gelen başarılarının arkasında yatan sırları bu kitapta açıklayan Jobs, okurlara aynı zamanda kendi röportajlarından küçük kesitler de sunuyor.

Ford’un kurucusu Henry Ford’dan “Hayatım ve İşlerim”

Ford Motor Company, bugün otomobil ağırlıklı olmak üzere dünya piyasasının en baskın isimlerinden birisi. Şirketin başarısının arkasında yatan unsurlar ise markanın kurucusu Henry Ford’un kararlı ve disiplinli ilkelerine bağlı. Henry Ford, kendi izlemiş olduğu iş prensiplerini ve ticari başarının sırlarını okurlarıyla paylaşıyor.

Salesforce’un kurucusu Mark Benioff’tan “Bulutun Ardında”

Bulut tabanlı yazılım şirketi olan Salesforce’un kurucusu ve CEO’su Mark Benioff, bugün dünyanın önde gelen iş insanlarında biri olarak nitelendiriliyor ve net serveti 8,2 milyar doları aşmış durumda. Benioff, Bulutun Ardında adlı kitap sayesinde yeni girişimcilere ilham kaynağı oluyor ve geleceği değiştirmenin aslında o kadar da zor olmadığını göstermeye çalışıyor.

Intel’in eski CEO’su ve başkanı Andy Grove’dan “Sadece Paranoidler Ayakta Kalabilir”

Dünyanın önde gelen chip üreticilerinden birisi olan Intel, başarısını aslında biraz da Andy Grove’un başkanlığına borçlu. Başkanlığı sırasında şirketi Amerika’nın en beğenilen 50 şirketi arasına yerleştirmeyi başaran Grove, yazmış olduğu kitabında kendi izlemiş olduğu felsefe ve stratejileri başkalarına yol göstermek için kaleme almış.

IBM’in eski CEO’su Louis V. Gerstner’dan “Kim Demiş Filler Dans Edemez”

1993 yılında gittikçe kötü bir hal almaya başlayan IBM, Louis Gerstner’e teslim edildi ve Gerstner o günden beri IBM’in kahramanı ve komutanı olarak nitelendirildi. Louis Gerstner, Kim Demiş Filler Dans Edemez adlı kitabında IBM’in küllerinden doğuş hikayesini ve kendi izlemiş olduğu stratejik yolları insanlarla paylaşıyor.

Pixar’ın kurucusu Edwin Catmull’dan “Yaratıcılık A.Ş”

Pixar Animation ve Disney Animation şirketlerinin başkanı olan Edwin Catmull, bugün film endüstrisinde adını dünyaca duyurmuş başarılı isimlerden birisi. Yaratıcılık A.Ş adlı kitap sayesinde hem sanat hem de ticari konularda kendilerini geliştirmek isteyenlere ışık tutan Edwin, zamanında kendi yaptığı hataları da gözler önüne sererek girişimciler için son derece yararlı bir rehberliğe imza atıyor.

Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt’ten “Google Nasıl Yönetiliyor?”

Dünyanın en zengin insanları arasında olan Eric Schmidt, Google’ın başlangıç zamanlarında işe girip markanın bugün dünya çapında en çok tercih edilen isimlerinden birisi olmasında büyük rol oynamıştır. Schmidt, kendi kaleme aldığı kitabında dünyanın en hızlı büyüyen şirketin nasıl yönetildiğini, izlenen stratejileri ve felsefeleri meraklılarıyla buluşturuyor.

LinkedIn kurucu ortağı Reid Hoffman’dan “Sen Başla Gerisi Gelir”

Bugün iş ağı denilince akla ilk gelen platformlardan birisi olan LinkedIn’in kurucu ortağı Reid Hoffman, Ben Casnocha ile birlikte kaleme aldığı kitapta herkesi bir girişimci olarak benimseyerek insanların kendi kariyerlerinde yatırım yapmasının ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.

Nike’nin kurucusu Phil Knight’tan “Ayakkabı Gurusu”

Spor ayakkabı denilince tüm dünyada akla ilk gelen isimlerden birisi olan Nike, aslında zamanında sadece 50 dolarlık bir yatırımla kurulan bir şirketti. Markanın kurucu ortağı Phil Knight, kendi yazmış olduğu kitabında üniversiteden yeni mezun olmuş bir gencin az bir parayla nasıl dünyaca ünlü bir marka yarattığını anlatıyor.

PayPal’ın kurucu ortağı Peter Thiel’den “Sıfırdan Bire”

PayPal’ın kurucu ortaklarından ve Facebook’un büyük yatırımcılarından birisi olan Petel Thiel, kendi yazmış olduğu kitap sayesinde insananlara kendi markalarını nasıl başarılı bir isim haline getirebileceklerini anlatarak girişimcilere yol gösteriyor.