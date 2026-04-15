Sony'den Rekabetçi Oyun Tutkunlarını Kendine Âşık Edecek Yeni Monitör: 720Hz Yenileme Hızına Sahip INZONE M10S II Tanıtıldı!

Sony, oyuncu ekipmanlarına 720Hz yenileme hızına sahip INZONE M10S II ile bir yenisini daha ekliyor.

Oyun dünyasında hızın sınırları zorlanmaya devam ediyor. Bu kez sahnede son dönemde oyuncu ekipmanlarına ağırlık veren Sony var.

Şirket, yeni oyuncu monitörü INZONE M10S II ile oyun tutkunları için tam 720Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekran sunuyor.

INZONE M10S II tanıtıldı

Sony’nin yeni oyun monitörü INZONE M10S II, iki farklı mod sunuyor:

QHD çözünürlükte 540Hz

HD çözünürlükte 720Hz

Günlük oyuncular için 540Hz zaten fazlasıyla akıcı bir deneyim sunuyor. OLED panel sayesinde görüntüler canlı, hareketler ise neredeyse tamamen bulanıklıktan arınmış. Üstelik 0.02 ms tepki süresiyle monitör, reflekslerinizi âdeta anında ekrana yansıtıyor.

Espor ortaklığı

Sony, bu monitörü geliştirirken espor devi Fnatic ile iş birliği yaptı. Bu da cihazın sadece teknik olarak değil, pratikte de rekabetçi oyunlara uygun şekilde tasarlandığını gösteriyor.

Ayrıca monitörde yeni bir Motion Blur Reduction teknolojisi bulunuyor. Bu sayede hızlı sahnelerde görüntü kararmıyor, aksine daha parlak ve net kalıyor.

Fiyat ve çıkış tarihi

Sony INZONE M10S II'nin fiyatı 1.099 dolar olarak açıklanmış durumda. Şimdilik Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil, keza globalde piyasaya çıkışı için de yılın ilerleyen aylarını beklemek gerekecek.