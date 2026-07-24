Sony, PS6'da 'Stick Drift' Sorununu Ortadan Kaldıracak: Peki Nasıl?

Sony, DualSense kontrolcülerinde sıkça karşılaşılan stick drift sorununa son vermek amacıyla manyetik sensör teknolojisine dayanan yeni bir patent aldı.

DualSense ve Xbox kontrolcülerinde kullanılan geleneksel potansiyometre bazlı mekanizmalar, zamanla yıpranarak oyuncuların en çok canını sıkan "stick drift" yani analog kayması sorununa yol açıyordu.

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Cheat Happens tarafından tespit edilen “Operating Stick and Assembly and Input Device” başlıklı patent, Sony'nin PS6 döneminde bu kronik sorunu aşmayı hedeflediğini gösteriyor.

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Sony sorunu nasıl çözdü?

Sony’nin patentinde detaylandırılan konsept, analog kolunun eğilme hareketini herhangi bir fiziksel temas olmadan algılayan temassız manyetik sensör sistemine dayanıyor. Bu yapı sayesinde, kontrolcü uzun süreli ve yoğun kullanımlarda bile yüksek hassasiyetini korumayı başarıyor.

Ayrıca patent tasarımında, oluklara yerleşen özel çıkıntılar yer alıyor. Oyuncu analog kolunu hareket ettirdiğinde, uygulanan kuvvetin kolun kendi ekseni etrafında dönerek boşa gitmesi engelleniyor ve bu sayede yönlendirme kabiliyeti belirgin şekilde artırılıyor.

Yaylı sistem ve hassas manyetik alan

Girdilerin tutarlı olmasını sağlamak adına patentli tasarımda, analog kolu bırakıldığında merkeze döndüren yay tabanlı bir mekanizma kullanılıyor. Bununla birlikte silindirik bir yönlendirme yapısı, sensörün etrafındaki manyetik alanı sabitleyerek yönlendirme hassasiyetini üst seviyeye çıkarıyor.

Piyasada Hall Effect ve TMR tabanlı üçüncü taraf kontrolcüler yaygınlaşırken, DualSense Edge modelleri dahi dayanıklılık eleştirilerine maruz kalmıştı. Sony'nin bu konsepti doğrudan PS6 ile standart olarak mı sunacağı yoksa profesyonel bir aksesuar olarak mı satacağı pek net değil. Keza patent aşamasındaki her fikrin nihai ürüne dönüşmeme ihtimali bulunduğu da unutulmamalı.