SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink'in kaç kişinin kullandığı ve kaç ülkede sunulduğu açıklandı. Peki Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Elon Musk yönetimindeki uzay şirketi SpaceX’in 2019 yılında fırlattığı uydularla başlayan ve dünyanın dört bir yanına hızlı internet erişimi sunmayı amaçlayan uydu interneti girişimi Starlink, büyümeye devam ediyor. Bugüne kadar yörüngeye 6000’e yakın Starlink uydusu gönderildiğini görmüştük.

Şimdi ise şirketten Starlink’in kullanımıyla ilgili bir açıklama geldi. SpaceX, kaç kişinin Starlink kullandığını açıklayarak önemli bir eşiği geride bıraktığını duyurdu.

100’e yakın ülkede 3 milyondan fazla insan Starlink kullanıyor

SpaceX’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre Starlink kullanıcılarının sayısı 3 milyonu aşmış durumda. Uydu interneti projesinin kullanıma sunulduğu ülke sayısı ise 100’e yaklaştı. Şirket, başarısını kutlamak amacıyla bu ülkelerden Starlink’in kullanımını gösteren bir video da yayımladı.

Elon Musk’tan da açıklama geldi. Milyarder iş insanı, SpaceX’i tebrik ederken Starlink’i satın alanlara teşekkür etti. Ayrıca hizmetin sunulduğu ülke sayısının 99 olduğunu da ekledi. Birkaç hafta önce gelen haberler, hizmetin nihayet kâr etmeye başladığını da gözler önüne sermişti.

Starlink, Ekim 2020’de faaliyetlerine başlamıştı. Aralık 2022’de 1 milyona, bundan 9 ay sonra Eylül 2023’te ise 2 milyon aboneye ulaşmıştı. Yeni veriler ise yine 9 ay içinde 1 milyon daha abone ekleyerek 3 milyondan fazla kişi tarafından kullanıldığını ortaya koydu. Hizmetin ABD’de sınırsız erişim olmak üzere aylık 120 dolara satıldığını ekleyelim.

Starlink, Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Starlink, şu anda 7 kıtada 99 ülkede faaliyet gösteriyor. Maalesef Türkiye’de hâlâ yok. Yıllardır Türkiye’ye geleceğine dair haberler görsek de pek bir gelişme yaşanmadı. En başta 2022’de gelmesi bekleniyordu ancak sonrasında 2023’e ertelendi. Fakat 2023’te de geldiğini göremedik.

Son zamanlarda konuya ilişkin tek önemli gelişme, Eylül 2023’te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından geldi. Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, SpaceX’in Starlink’i ülkemize getirmek için başvuru yaptığını belirtti. O zamandan beri de konu bir daha gündeme gelmedi. Ancak Starlink’in sitesi üzerinden sunulan haritaya baktığımızda Türkiye için “2024’te başlıyor” yazısını görebiliyoruz. Yani eğer yasal onay alındıysa hizmetin bu yıl içinde ülkemize gelme ihtimali var. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.