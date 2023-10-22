Birçoğumuzun sıklıkla aklına gelen hatta müziği dilimize dolanan reklamlar vardır. Bu müzikleri söyleyerek kısa da olsa bir nostaljik yolculuk yapmak hoşumuza gider. Hafızaları tazelemek için beraber eski televizyon kuşağına yolculuk yapalım: ''Nerede o eski reklamlar?''

Teknoloji markaları bazen o kadar akılda kalıcı reklamlar yapıyor ki aslında markaya ilgi duymasak bile reklamların melodisi sürekli aklımızda çalıyor. Reklamın iyi mi yoksa kötü mü olduğunu birçok kategori ile değerlendirmek mümkün ancak yıllar geçse bile, belli başlı reklamları seslendirmeni ile hatırlayabiliyoruz.

Şimdi uzun süreli belleklerimizi hazırlayalım çünkü teknoloji markalarının unutulmaz sloganlarını bir kez daha anacağız.

BMC'nin marka ismi ile kafiyeli sloganı sunduğu reklam: ''Bence BMC!''

İbrahim Tatlıses'in marka yüzü olarak yer aldığı reklam, 90'lı yıllarda çıkış yapmıştı ve o dönemde ''Bence de BMC!'' sözü dillere dolanmıştı. İbrahim Tatlıses'in yer aldığı birçok BMC reklamı yayınlandı ve günümüzde bu slogan, unutulmayanlar arasında yerini aldı.

Mehmet Ali Erbil'in seslendirdiği o meşhur slogan: ''Uğur Derin Dondurucu.''

Bu reklam filmindeki seslendirme gerçekten o kadar başarılı ki video aklımıza geldiğinde direkt Mehmet Ali Erbil'in sesi kulaklarımızda çınlıyor. Beyninizde sürekli 'Uğur derin dondurucu' sesi dönüyorsa endişelenmeyin çünkü hepimiz aynı durumdayız.

O markayı seçmeyenler dayak yiyor: ''Aklımı seveyim aklımı!''

Regal'in, çamaşır makineleri için oluşturduğu bu reklam serisinde, sorgu odasına farklı müşteriler alınıyor ve takım elbiseli bir adam bu insanlara soru soruyor.

Sorgu sonucunda dünyaca ünlü markaya ait çamaşır makinesini Regal'e tercih eden insanlar, ürünü tanıtan adamdan tokat yiyor. Gerçekten reklam hakkında ne söylesek az kalır ancak ''Aklımı seveyim aklımı!'' sloganı, resmen markayla bütünleşmeyi başarmış.

Duydukça insana neşe veren Alarko kombi sloganı: ''Alarko kombi, gerçek kombi, gerçek konfor.''

Ünlü çizgi dizi karakteri Garfield'ın yer aldığı marka reklamlarında, ''Alarko kombi, gerçek kombi, gerçek konfor.'' sloganı kullanılıyor. Bu slogan, hem naif bir seslendirmen hem de eğlenceli tınıyla birleşince gerçekten kolay hatırlanabilir olmayı başarmış.

Özellikle rahatına düşkün bir karakter olarak tanınan Garfield ise, marka kimliğine cuk diye oturmuş.

Toyota, çok az şey gösterip çok şey anlatıyor: ''Çıkarım senle her yola, Toyota.''

Bu reklamda da kullanılan seslendirmen ve sloganın söylendiği melodi gerçekten kolay hatırlanacak türden.

Ayrıca ''Benim babam, Toyota gibi adam.'' sözü de markanın reklamlarında sıklıkla kullanılmıştır.

Sıkıntı nasıl geçecek: ''Bir adam vardııı, canı sıkılan.''

Turkcell'in eğlence, müzik ve interneti bir arada sunduğu Turkcell-im hizmeti, çıkış yaptığı yılda inanılmaz bir yenilik olarak görülüyordu.

Web ya da SMS üzerinden erişilen uygulamanın tanıtıldığı reklamda ise ''Turkcell-im geldi, sıkıntı gitti.'' sloganının geçtiği eğlenceli bir şarkı yer alıyordu.

Bu sloganın modası hâlâ geçmedi: ''Vatan-ta-ta-ta-tan''

''Teknolojinin dilinden de sizin dilinizden de çok iyi anlıyoruz.'' diyerek eğlenceli bir tanıtım filmi yapan Vatan, reklamlarında hâlâ 'Vatan-ta-ta-ta-tan' sloganını kullanmaya devam ediyor.

Arçelik'ten kısa ama öz bir cümle: ''Arçelik demek, yenilik demek.''

2000'li yıllarda ''Çelik'' isimli bir maskot oluşturan ve bu maskotu reklamlarında kullanan Arçelik, özellikle Çelik karakterinin ''Arçelik demek yenilik demek, yenilik demek Arçelik demek.'' şarkısıyla dans ettiği reklam sayesinde büyük beğeni toplamıştı.

Bu olumlu tepkilerin ardından şirketin sloganı 2012 yılına kadar ''Arçelik demek yenilik demek, yenilik demek Arçelik demek.'' olarak kaldı.

TV devrini kapatmaya çalışan büyük girişim: ''Digi digi Digitürk'ler, mutlu mesut aileler.''

2006 yılında TV sektöründe devrim niteliğinde bir yenilik yapan Digitürk, akıllı TV sistemlerini ''Digi digi Digitürk'ler, mutlu mesut aileler.'' sloganıyla tanıtmıştı. Reklamın müziği ve tarzı o dönemde gerçekten sevilmişti.

Bilinmeyen numaraları bulduğunu söyleyen 118'ler: ''118 80-80-80''

Bir dönem, 118 ile başlayan bilinmeyen numara servisleri oldukça artmıştı. Elbette bu markalar hizmeti tanıtmak için farklı reklamlar yaptı. Ancak günümüzde bile hâlâ eğlenerek söylediğimiz reklam müziği 118 80 oldu.

Yeşil maskotun dans ederek söylediği ''1180-80-80 bilmiş 80'' sloganını eminim ki hatırlamışsınızdır.

Ceza'dan yine soluksuz akan bir rap parçası dinliyoruz: ''TTNET'teki netteki TTNET'teki netteki TTNET.''

Hızlı internet sistemini vurgulamak isteyen TTNET, Ceza ile anlaşarak marka ismine özel şarkı yaptırmıştı.

Öyle ki şarkıda geçen ''TTNET'teki netteki TTNET'teki bu hıza alış Türkiye.'' sözü uzunca bir süre markanın sloganı olarak kullanıldı.

Bizi de hayata bağlamayı başarabilir mi acaba: ''Turkcell ile bağlan hayata.''

Turkcell, birçok reklamında 'Selocanlar' adını koyduğu çocuklara yer verdi ve özellikle bu çocukların koro halinde söylediği ''Turkcell ile bağlan hayata, hayata bağlan Turkcell ile.'' şarkısı markanın diğer reklamlarında da kullanıldı.

Sizin eklemek istedikleriniz hangileri?