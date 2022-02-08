Tesla'nın 2023'e ertelediği elektrikli pick-up modeli Cybertruck, bu kez de bir drone aracılığıyla görüntülendi. Görüntünün şans mı PR çalışması mı olduğu anlaşılamazken aracın son görüntülerindeki değişiklikler gözden kaçmadı.

Tasarladığı otomobillerle sektörde elektrik devrimini başlatan Tesla, bir süredir Cybertruck ismini verdiği bir pick-up üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Aslında bu pick-up, 2021'in sonunda sahiplerine ulaşacaktı ancak yaşanan aksaklıklar, teslimatları geciktirdi. Yaşanan yeni bir gelişme ise Tesla'nın Cybertruck ile ilgili çalışmalarının tamamlanmadığını düşündürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Tesla Cybertruck'ın daha piyasaya sürülmeden tasarım değişikliğine gittiğinden bahsetmiş, yeni prototipin görüntüleri sizlerle paylaşmıştık. Şimdiyse Tesla'nın Fremont'taki fabrikasına giren bir drone, Cybertruck'ı bir kez daha görüntüledi. Kaydedilen görüntüler, birkaç Tesla çalışanın Cybertruck üzerinde çalışmaya devam ettiğini ortaya koyuyordu.

Pick-up, değişikliğe doymuyor

Cybertruck'ın son prototipinde, tek parçalı cam sileceği dikkat çekmişti. Droneun yakaladığı yeni görüntülerde bu sileceğin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca aracın bazı bölgelerinin kamufle edildiğini ya da bir nedenden ötürü kapatıldığını görüyoruz. Bunun neden yapıldığı da tam olarak bilinmiyor. Benzer bir şekilde Tesla çalışanlarının bu pick-up ile ilgili nasıl bir çalışma yaptığı da belirsiz.

Bu drone görüntülerinin ne amaçla çekildiği de net değil. Videoya göre bir Tesla hayranı, sahip olduğu droneu fabrikanın üzerinde kullanırken Cybertruck'a denk geliyor. Ama tabii buna inanmak tamamen sizlere kalmış bir şey. Öyle ki Tesla çalışanları, droneu görmelerine rağmen ilk etapta hiçbir tepki göstermiyorlar. Aracın tüm detayları çekildikten sonra ise bir çalışan, droneun üzerine koşmaya çalışıyor. Özetle; bu videonun yapılan son açıklamayla 2023'e ertelendiği duyurulan Cybertruck için yapılmış bir PR çalışması olabileceğini de söyleyebiliriz.

Tesla Cybertruck'ın çekilen son videosu