The Sims 4'te Tuvalette Yangın Çıkaran Bir Hata Keşfedildi

The Sims 4'te, karakterleri tuvalete göndermeye korkutan yeni bir hata keşfedildi. Oyuna gelen yeni güncellemeyle birlikte ortaya çıkan hata, sim'lerin tuvaletini yaparken yangın çıkarmasına neden oluyor.

The Sims 4, mizahi unsurlara sahip olan ve oyuncuların uzun yıllardır severek oynadığı bir yaşam simülasyonu. Şimdi ise oyunda zaman zaman karşımıza çıkan komik hatalara bir yenisi daha eklendi. Aslına bakılırsa, tuvaletlerde ortaya çıkan yeni hata komik olduğu kadar trajedik sonuçlara yol açabilecek türden.

The Sims 4'te tuvalete girmenin tehlikeli hale geldiği bir hata tespit edildi. Reddit'te bazı kullanıcılar, sim'lerin acıyı fazla kaçırmışçasına tuvaletini ateşlerle yapmasına neden olan bir sorun bildirdi. Görünüşe göre oyunda tuvalete girmeden önce itfaiyeyi aramanız gerekiyor.

Elbette The Sims 4'te keşfedilen hata, kasıtlı olarak eklenmiş bir özellik değil. Geliştirici Maxis, geçtiğimiz günlerde yeni Eco Lifestyle genişlemesine hazırlık olarak ana yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni yama çeşitli yeniliklerin yanı sıra oyuna itfaiyeciler getiriyor. İtfaiyecilerin oyundaki çalışma alanı, hata nedeniyle daha geniş olacak gibi görünüyor.

Güncellemenin getirdiği tek hata ateşli tuvaletler değil. Bazı oyuncular, kayıt dosyalarının bozulduğunu ve ilerlemelerini kaybettiklerini bildiriyor. Hatalarla dolu olduğu belirtilen yeni güncelleme, itfaiyecilere ek olarak merdivenler, M.A.C kozmetik ürünlerini, kapı ve pencerelerin bağımsız olarak yerleştirilebilmesini ve icra memurlarını da oyuna taşıyor.

The Sims 4'ün yeni Eco Lifestyle genişlemesi, Evergreen Limanı'nın yeni dünyasında sürdürülebilir bir yaşam sunuyor. Ayrıca geri dönüşüm ve temiz enerji gibi temaları işleyerek dünyanın önemli gündemlerinden birini oyuna taşıyor.