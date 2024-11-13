THOMSON, Türkiye Pazarına İddialı Bir Giriş Yaptı

THOMSON, Türkiye'de üretilen ürünlerden oluşan geniş bir ürün yelpazesi ile ülkemizde pazara giriş yaptı.

THOMSON, tasarımını Avrupa'da üretimini ise Türkiye'de yaptığı ürünlerden oluşan geniş ürün yelpazesi ile Türkiye pazarına giriş yaparken, bugün marka lansmanını da gerçekleştirdi. Firmanın ürünleri arasında 24 inçten 100 inçe kadar değişen ölçülerde HD, FHD, 4K UHD, QLED ve OLED Google TV'ler ve gelişmiş yayın cihazları yer alıyor. Firma önümüzdeki yıl ise MiniLED TV'ler, iş ve oyun monitörleri, akıllı projektörler ve daha fazla yeni ürünle karşımıza çıkacak.

Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapan THOMSON, rekabetçi fiyatları ile dikkat çekiyor. Ayrıca firma şu anda Türkiye'de üç yıl garanti veren tek tüketici elektroniği markası konumunda bulunuyor ki bu da dayanıklılık ve güvenilirliğe olan bağlılıklarını ortaya koyuyor.

100 binden fazla uygulama ile geliyor

THOMSON'un akıllı televizyonlarında Google Asistan ve Chromecast özellikli Google TV işletim sistemi bulunuyor. Bu akıllı televizyonlarda Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV, Dazn ve YouTube gibi platformların uygulamaları başta olmak üzere 100 binden fazla uygulamaya erişmek mümkün oluyor.

Firmanın akış cihazları ise eski TV modellerini de destekleyen bir yapıya sahip ve Google TV ekosistemini bu cihazlara getiriyor. En yeni model olan Steaming Box Plus 270 ise hassas sesli komut tanıma için dahili mikrofona ve gerçek zamanlı yanıtlar için entegre bir hoparlöre sahip.

THOMSON cihazların üreticisi olan Ensmart'ın Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Atasoy, "THOMSON'un teknolojisi ve kalitesi tüketici beklentilerine uygun olarak geliştirildi. Amacımız, her detayı titizlikle ele alınan THOMSON televizyonları ile kullanıcıların günlük yaşamlarını zenginleştirirken, izleme deneyimlerinde yüksek memnuniyet seviyesine ulaşmaktır” ifadelerini kullandı.

Amaç hem üretimde hem de satışta uzun vadeli başarı

THOMSON TV Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Ali Yıldırım ise "THOMSON'u Türkiye pazarına getirdiğimiz için çok heyecanlıyız. Amacımız sadece ileri teknoloji sunmak değil, aynı zamanda yerel tüketicilere beklentilerini karşılayan yenilikçi ve kullanıcı dostu ürünlerle en iyi izleme deneyimini yaşatmaktır" dedi. Yıldırım ayrıca Ensmart'ın üretim gücüne de vurgu yaptı ve "Bu işbirliği sadece teknoloji sektörüne değil, yerli üretim ve istihdama da önemli katkılar sağlıyor. Hedefimiz, Türkiye'de hem üretim hem de satış alanında uzun vadeli başarılara imza atmak.” ifadelerini kullandı.