Togg T10X'in fiyatında yapılan ufak bir zamla birlikte otomobil %40'lık dilime geçti ve mevcut fiyatına yaklaşık 600 bin TL daha eklendi.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg T10X, son fiyat güncellemesiyle birlikte önemli bir vergi dilimi değişikliğine uğradı.

Uzun menzilli V2 RWD versiyonunda yaşanan fiyat artışı, otomobilin %10 olan ÖTV diliminden %40’lık daha yüksek vergi dilimine geçmesine neden oldu.

Matrah düzenlemesi gelebilir

Sosyal medyada paylaşılan sipariş ekranı görüntülerine göre T10X V2 RWD Uzun Menzil Kış Paketi versiyonun anahtar teslim fiyatı 2.515.636 TL'ye ulaştı. Daha önce yaklaşık 1.9 milyon TL seviyesinde olan model, yapılan nispeten küçük sayılabilecek bir fiyat artışıyla ÖTV matrah limitini aştı ve %40’lık vergi dilimine dâhil edildi.

Matrah limitini aşmasıyla birlikte aracın nihai fiyatında yaklaşık 600 bin TL’lik ani bir artış yaşandı. Keza paylaşılan ekran görüntüsünde de "ÖTV: %40" ibaresi yer alıyor.

Şimdi gözler uzun süredir beklenen ÖTV matrah güncellemesinde. Eğer matrah limitlerinde bir güncelleme yapılırsa, Togg T10X gibi modeller yeniden daha düşük vergi dilimlerine girebilir.