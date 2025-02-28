Steam'de Ubisoft oyunları için efsane bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında bazı oyunların fiyatı yüzde 90 düştü. İşte 13 Mart'a kadar sürecek kampanyada fiyatı düşen sağlam oyunlar...

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Ubisoft, dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'de bir kampanya başlattı. Başlatılan bu kampanya kapsamında bazı Ubisoft oyunlarının fiyatı yüzde 90'a kadar düşüş gösterdi. Ubisoft'un Steam'deki yayımcı indirimi kampanyası, 13 Mart tarihine kadar devam edeceği bilgisini verelim ve dilerseniz şimdi de kampanya kapsamında fiyatı düşen oyunlara yakından bakalım. Ubisoft'un kampanyasında fiyatı düşen oyunlar: Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Anno 1800 47,99 dolar 4,79 dolar (%90) Avatar: Frontiers of Pandora 55,99 dolar 18,47 dolar (%67) Star Wars Outlaws 55,99 dolar 27,99 dolar (%50) Assassin's Creed Mirage 39,99 dolar 15,99 dolar (%60) Rainbow Six Bundle 57,56 dolar 14,35 dolar (%75) Tom Clancy's Rainbow Six Siege 15,99 dolar 3,19 dolar (%80) Tom Clancy’s The Division 2 23,99 dolar 5,99 dolar (%75) FOR HONOR 23,99 dolar 3,59 dolar (%85) Prince of Persia The Lost Crown 31,99 dolar 15,99 dolar (%50) Far Cry 6 47,99 dolar 11,99 dolar (%75) Valiant Hearts: Coming Home 11,99 dolar 5,99 dolar (%50) Immortals Fenyx Rising 31,99 dolar 3,19 dolar (%90) The Crew 2 23,99 dolar 7,19 dolar (%70) MONOPOLY 2024 23,99 dolar 11,99 dolar (%50) Assassin’s Creed Valhalla 47,99 dolar 11,99 dolar (%75) Ubisoft'un Steam'deki kampanyasına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma

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