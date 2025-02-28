Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Ubisoft, dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'de bir kampanya başlattı. Başlatılan bu kampanya kapsamında bazı Ubisoft oyunlarının fiyatı yüzde 90'a kadar düşüş gösterdi.
Ubisoft'un Steam'deki yayımcı indirimi kampanyası, 13 Mart tarihine kadar devam edeceği bilgisini verelim ve dilerseniz şimdi de kampanya kapsamında fiyatı düşen oyunlara yakından bakalım.
Ubisoft'un kampanyasında fiyatı düşen oyunlar:
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Anno 1800
|47,99 dolar
|4,79 dolar (%90)
|Avatar: Frontiers of Pandora
|55,99 dolar
|18,47 dolar (%67)
|Star Wars Outlaws
|55,99 dolar
|27,99 dolar (%50)
|Assassin's Creed Mirage
|39,99 dolar
|15,99 dolar (%60)
|Rainbow Six Bundle
|57,56 dolar
|14,35 dolar (%75)
|Tom Clancy's Rainbow Six Siege
|15,99 dolar
|3,19 dolar (%80)
|Tom Clancy’s The Division 2
|23,99 dolar
|5,99 dolar (%75)
|FOR HONOR
|23,99 dolar
|3,59 dolar (%85)
|Prince of Persia The Lost Crown
|31,99 dolar
|15,99 dolar (%50)
|Far Cry 6
|47,99 dolar
|11,99 dolar (%75)
|Valiant Hearts: Coming Home
|11,99 dolar
|5,99 dolar (%50)
|Immortals Fenyx Rising
|31,99 dolar
|3,19 dolar (%90)
|The Crew 2
|23,99 dolar
|7,19 dolar (%70)
|MONOPOLY 2024
|23,99 dolar
|11,99 dolar (%50)
|Assassin’s Creed Valhalla
|47,99 dolar
|11,99 dolar (%75)
Ubisoft'un Steam'deki kampanyasına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.