Prof. Dr. Uğur Şahin, AB'nin Aşı İçin Geç Kaldığını Söyledi

Der Spiegel dergisine konuşan Uğur Şahin ve Özlem Türeci çifti, koronavirüs aşısı tedarik süreciyle ilgili endişelendiren bir açıklama yaptı. Özellikle de Avrupa Birliği'nde onaylanmış aşı sayısının çok az olduğunu ifade eden bilim insanları, çok büyük bir boşluk oluştuğunu ve kendilerinin yetersiz kalacağını açıkladılar.

Geliştirdiği koronavirüs aşısıyla tüm dünyanın yakından tanıdığı bir isim haline gelen Prof. Dr. Uğur Şahin, Almanya'nın Der Spiegel dergisine konuştu. Röportaj kapsamında aşı temin durumuna değinen bilim insanı, BioNTech ile Pfizer'ın ortak olarak geliştirdiği aşının istenildiği şekilde teslim edilemeyeceğini söyledi.

Uğur Şahin tarafından yapılan açıklamalara göre mRNA tabanlı aşının üretim ve dağıtım sürecinde çok ciddi boşluklar yaşanabilir. Bunu iki nedenle açıklayan bilim insanı, ilk nedenin piyasada onay alan aşı sayısının olmayışını gösteriyor. ABD ve Avrupa Birliği gibi yerlerde onaylanmış aşı sayısının azlığından kaynaklı olarak sorunlar yaşanabileceğini söyleyen Şahin, durumun pek de iyi olmadığını ifade ediyor.

"Avrupa Birliği çok geç kaldı"

Mevcut koşullar altında piyasada çok ciddi bir boşluk olduğunu ifade eden Şahin, Avrupa Birliği sınırları içindeki tüm boşlukları kendilerinin kapatmaya çalıştığını ancak bunun mümkün olmayabileceğini söylüyor. Diğer aşıların da bir an önce gelmesi gerektiğini temenni ettiğini ifade eden bilim insanı, diğer aşıların da onay alması ile birlikte sürecin iyileşebileceğini beyan ediyor.

Der Spiegel'e verdiği röportaj kapsamında ilk kez İngiltere'de görülen mutasyonla ilgili de konuşan Uğur Şahin, ürettikleri aşının bu mutasyonlu virüsle mücadele edebileceğini düşündüğünü söylüyor. Konuyla ilgili test çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden BioNTech CEO'su, sürecin önümüzdeki günlerde netleşmiş olacağını belirtiyor. Gerektiği takdirde aşı içeriğine müdahale edip mutasyonlu virüs için uygun olan aşıyı sadece 6 haftada geliştirebileceklerinin altını çizen Uğur Şahin'in korktuğu esas şey ise yeni aşının da onay sürecinden geçecek olması. Şahin'e göre Avrupa Birliği hem onay verme sürecinde ağır sipariş miktarında ağır davranıyor.

"Aşıları istenildiği kadar hızlı dağıtamayacağımız belli oldu"

Koronavirüs aşısının bulunması hususunda en az Uğur Şahin kadar etkili olan Özlem Türeci de aynı röportajda konuştu. Tıpkı Uğur Şahin'in de belirttiği gibi Avrupa Birliğinin onay mekanizmasının çok yavaş olduğunu ifade eden Türeci, ABD'nin temmuz ayında 600 milyon doz aşı sipariş ettiğini söyledi. Türeciye göre ABD bunları yaparken Avrupa Birliği, aşı onayını kasım ayında verdi. Onaydan sonra sipariş edilen aşı miktarı ise 300 milyon doz ile sınırlıydı. "Bir noktada aşıları bu kadar hızlı dağıtamayacağımız belli oldu. O noktadan sonra aşıların siparişinin verilmesi için geç kalınmıştı." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin aşı tedarik sürecinde ne yapacağı bilinmiyor ancak Şahin ile Türeci çifti, süreci iyileştirmek adına yeni adımlar atmak için harekete geçmiş durumdalar. Bu bağlamda Almanya'da yeni bir aşı üretim fabrikası kurmayı planladıklarını belirten Uğur Şahin, böylelikle önümüzdeki 6 ay içinde 250 milyon doz aşı üretilebileceğini beyan ediyor. Şahin, süreci hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini, ocak ayı içinde durumun netleşeceğini söyledi.