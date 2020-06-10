Çizgi roman uyarlamalarına ve süper kahraman hikâyelerine hiç de yabancı olmayan ünlü aktör Vin Diesel, şimdilik MCU’da Groot karakterine sesini ödünç verse de oynayabileceği farklı DC karakterleri de var. Gelin bu karakterlere yakından bakalım.

Marvel Sinematik Evreni’nde Groot karakterini seslendirme görevini ünlü aktör Vin Diesel üstlenmişti. Galaksinin Koruyucuları öncesindeyse ünlü aktör, pek çok çizgi roman uyarlamasında ve süper kahraman yapımında rol almıştı.

Diesel, daha önce de DC ile ilişkili karakterleri canlandırmıştı. Bunlardan belki de en çok bilineni The Iron Giant. Devasa metal robotumuzun seslendirmesini de ünlü oyuncu üstlenmişti. Vin Diesel, 3. bir çizgi roman evrenine girmek isterse DC’de ona uygun pek çok karakter var. Bunlardan bazılarını sizler için sıraladık.

1. Martian Manhunter:

Martian Manhunter’ı son dönemde eskisi kadar sık göremiyor olsak da DC hayranlarının adeta üzerine titrediği Marslı kahramanımız, Zack Snyder’ın orijinal planlarında da yer alıyordu. Karakter her ne kadar şekil değiştirebiliyor olsa da en bilinen hâli kaslı, kel ve yeşil hâli.

2. Dr. Manhattan:

Pek çoğumuzun Watchmen serisinden tanıdığı Dr. Manhattan, DC’nin bir kez daha evreni sıfırladığı dönemde ana DC evrenine geçmişti. Jonathan Osterman adlı bir nükleer fizikçinin devasa ve çok kuvvetli bir mikrodalga fırında kapalı kalmasının üzerine inanılmaz güçler kazanmasıyla Dr. Manhattan ortaya çıkmıştı.

3. Deadman:

Boston Brand oldukça neşeli bir kişiliğe sahip, yaşam dolu bir karakter olsa da kendisi aslında ölüdür. Eski bir trapez sanatçısı olarak öldükten sonra başkalarının bedenlerini kontrol etme gücü olduğunu görür ve bunu suçla savaş için kullanmaya başlar. Karakterin görünüşü de daha önce Vin Diesel’ın canlandırdığı Bloodshot’a benziyor.

4. Lobo:

Yıllık Superman’i dövme şenlikleri olan (ve sonunda genelde bir araba dayak yiyen), çeşit çeşit kötülüğü bünyesinde toplamış gerçek bir suçlu, galaksiler arası kaçak ve kaçık bir paralı asker olan Lobo’nun çok sayıda hayranı da bulunuyor. Rolü isteyen isimler arasında Danny Trejo ve Jeffrey Dean Morgan gibi isimler de yer alıyor.

5. Metamorpho:

DCEU’da Dwayne 'The Rock' Johnson’ı Black Adam olarak göreceğimizi biliyoruz. Black Adam, özünde Shazam’ın düşmanı olsa da antik tanrılarda düşmandan bol bir şey yok. Black Adam’ın krallığını yıkan, başına türlü çoraplar ören can düşmanı Metamorpho da Diesel için uygun bir karakter.

6. Bane:

Bane karakterinin genelde iki versiyonundan birini görüyoruz: Karizmatik ve agresif bir lider ya da beyninin bile kaslı kısmından başka bir kısmını kullanmayan bir dövüş makinesi. Vin Diesel her iki yaklaşıma da uyum sağlayabilecek bir oyuncu olarak rolün altından kalkacaktır.

Vin Diesel'ın oynayabileceği DC karakterlerini sıraladığımız listemizin sonuna geldik. Siz de listede olabileceğini düşündüğünüz karakterleri yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.