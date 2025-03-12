vivo, uygun fiyatlı Y serisine eklenecek Y29s modelini duyurdu. Telefon, çok beklentisi olmayanları mutlu edecek özelliklerle geliyor.

Türkiye’de de başarılı bir şekilde faaliyet gösteren akıllı telefon devi vivo, ülkemizde de gördüğümüz uygun fiyatlı Y serisi telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, Y29s ismi verdiği yeni modelini dün resmen tanıttı.

Y29s modeli, şirketin yakın zamanda çıkardığı Y04’e benzer bir görünümle geliyor. Arkada, pil şeklinde ikili kamera kurulumu görüyoruz. Önde ise artık biraz modası geçmiş diyebileceğimiz çentikli tasarım var.

vivo Y29s neler sunuyor?

vivo'nun yeni telefonu, 6,74 inçlik HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip LCD bir ekranla gelecek. Cihazın; titanyum altın ve yeşil renk seçenekleriyle sunulacağını göreceğiz. Boyutları 167,3 mm x 77 mm x 8,2 mm olarak açıklanırken ağırlığı ise 199 gram olarak açıklandı.

Telefon, MediaTek’in düşük-orta segment telefonlar için geliştirdiği Dimensity 6300 işlemcisinden güç alıyor. Ona 8 GB RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor. Uygun fiyatlı bir model olacağı için bu işlemcinin ve diğer detayların anlaşılabilir olduğunu söyleyebiliriz.

Cihazın arkasında 50 MP’lik bir ana kamera var. Ona 0,08 MP’lik bir yardımcı kamera eşlik ediyor. Önde ise çentiğe yerleştirilmiş 5 MP’lik bir kamera görüyoruz. Cihazın 5500 mAh’lik 15W destekli bataryayla geleceğini ve Android 15 tabanlı Funtouch 15 ile kutudan çıkacağını belirtelim.

vivo, telefonun fiyatını ve nerelerde satışa sunulacağına dair henüz bir bilgi paylaşmadı. Yakında bu konuda açıklama yapılacağı belirtilmiş.

vivo Y29s teknik özellikleri