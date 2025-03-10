vivo, yeni bütçe dostu telefonu Y300i'yi Çin'de duyurdu. Günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek telefon, çok para vermek istemeyen tüketicilerin tercihi olacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi vivo, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu Y300i'yi duyurdu. Uygun fiyatlı ve giriş seviye bir telefon olarak karşımıza çıkan vivo Y300i, telefona çok para vermek istemeyen tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki vivo'nun yeni akıllı telefonu neler vadediyor?

vivo Y300i, HD+ çözünürlük sunan 6.68 inç boyutlu bir LCD ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 5 MP çözünürlük sunan bir selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş durumda.

Karşınızda vivo Y300i

Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden güç alan vivo Y300i'de 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı sunuluyor. Android 15 tabanlı Origin OS 15 arayüzü ile çalışan telefonda 44W hızlı şarj desteği sunan 6.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda dairesel olarak yerleştirilmiş ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera bulunuyor. İkinci sensörle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo Y300i teknik özellikleri:

Ekran 6.68 inç, HD+ (1608 x 720 piksel), 120 Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM 8-12 GB (LPDDR4x) Depolama 256-512 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 5 MP (f/2.2) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) Batarya 6.500 mAh (44W) İşletim Sistemi Origin OS 15 (Android 15)

vivo Y300i fiyatı: