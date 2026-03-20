Hazır Bayram Tatili Gelmişken: Xbox’ta 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Xbox, her hafta düzenlediği Free Play Days etkinliğinin yeni oyunlarını açıkladı. Bu hafta sonu oyunculara yine dolu bir liste sunuluyor.

Açıklamaya göre toplamda 5 oyun, kısa süreliğine ücretsiz olarak erişime açıldı. Ancak bazı oyunlar yalnızca Game Pass abonelerine özel.

Bu hafta hangi oyunlar ücretsiz?

Sea of Thieves

Totally Reliable Delivery Service

Trailmakers

Hell Let Loose

Firefighting Simulator: Ignite

Free Play Days kapsamındaki oyunlar, 19 Mart’tan 22 Mart’a kadar ücretsiz olarak oynanabiliyor. Etkinlik genelde hafta sonunu kapsayacak şekilde kısa süreli oluyor. Listede yer alan bazı oyunlar tüm oyunculara açıkken, bazıları için Xbox Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliği gerekiyor. Totally Reliable Delivery Service ve Hell Let Loose bu kapsama giriyor. Free Play Days süresince denediğiniz oyunları beğenirseniz, genelde indirimli fiyatlarla satın alma seçeneği de sunuluyor.