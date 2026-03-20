Hazır Bayram Tatili Gelmişken: Xbox’ta 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Xbox, bu hafta sonu için Free Play Days kapsamında toplam 5 oyunu ücretsiz erişime açtı. Oyunlar, 22 Mart’a kadar sınırlı süreyle oynanabilecek.

Deniz Şen

Xbox, her hafta düzenlediği Free Play Days etkinliğinin yeni oyunlarını açıkladı. Bu hafta sonu oyunculara yine dolu bir liste sunuluyor.

Açıklamaya göre toplamda 5 oyun, kısa süreliğine ücretsiz olarak erişime açıldı. Ancak bazı oyunlar yalnızca Game Pass abonelerine özel.

Bu hafta hangi oyunlar ücretsiz?

  • Sea of Thieves
  • Totally Reliable Delivery Service
  • Trailmakers
  • Hell Let Loose
  • Firefighting Simulator: Ignite

22 Mart’a kadar sürecek.

Free Play Days kapsamındaki oyunlar, 19 Mart’tan 22 Mart’a kadar ücretsiz olarak oynanabiliyor. Etkinlik genelde hafta sonunu kapsayacak şekilde kısa süreli oluyor. Listede yer alan bazı oyunlar tüm oyunculara açıkken, bazıları için Xbox Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliği gerekiyor. Totally Reliable Delivery Service ve Hell Let Loose bu kapsama giriyor. Free Play Days süresince denediğiniz oyunları beğenirseniz, genelde indirimli fiyatlarla satın alma seçeneği de sunuluyor.

Yetkili Satıcı; Chery, Omoda ve Jaecoo Otomobillerin Türkiye Satışını Bıraktı

Yetkili Satıcı; Chery, Omoda ve Jaecoo Otomobillerin Türkiye Satışını Bıraktı

Şeytanın Aklına Gelmez: Pokemon Go'nun Bizi Yıllardır Neden Sokak Sokak Yürüttüğü Açıklandı

Şeytanın Aklına Gelmez: Pokemon Go'nun Bizi Yıllardır Neden Sokak Sokak Yürüttüğü Açıklandı

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

ChatGPT Artık “Her Şeyi Konuşabildiğiniz” Uygulama Olmayacak

ChatGPT Artık “Her Şeyi Konuşabildiğiniz” Uygulama Olmayacak

Samsung'un Galaxy S26 Ultra'yı Beğenenlerin Bile Cihazı İade Etmesine Neden Olacak Kampanyası...

Samsung'un Galaxy S26 Ultra'yı Beğenenlerin Bile Cihazı İade Etmesine Neden Olacak Kampanyası...

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

