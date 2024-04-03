Elektrikli otomobil pazarına SU7 modeli ile giriş yapan Xiaomi, gelen büyük talebi karşılamak üzere üretim kapasitesini üç katına çıkarma kararı aldı.

Ne kadar başarılı olduğunuzda başarınızdan dolayı bütün planlarınız sekteye uğrar? Bu konuda Çinli üretici Xiaomi'nin söyleyeceği bir şeyler olabilir. Firmanın bir ilk olan elektrikli otomobili SU7, çıkışıyla birlikte gördüğü büyük ilgi sayesinde üretici firmanın tüm planlarını da alt üst etmeyi başardı.

Orijinal planda ayda 3000 araç üretip bu sayıyı yıl sonuna doğru kademeli olarak 6000'e çıkarmayı amaçlayan Çinli üretici, gelen talebe yetişebilmek amacıyla bütün planlarını bir kenara attı ve üretim kapasitesini aylık 10 bin otomobile çıkardığını açıkladı. Üretim sürecinde özellikle üst seviye varyantlara odaklanılacak.

Teslimat süresi 7 ayı bulabilecek

Xiaomi Motors tarafından yapılan açıklamada, üretimin yeterli seviyede olmadığı ve firmanın "teslimatları hızlandırmak için üretim kapasitesini artırmak adına ellerinden geleni yaptığı" ifade edildi. Şu anda SU7 modellerinin teslimatı için 19 hafta ile 32 hafta arasında bekleme süresi olduğu belirtiliyor. Bu da en uzun süre bekleyecekler için aşağı yukarı 7 aya tekabül ediyor.

Xiaomi'nin elektrikli aracı, sadece ilk 24 saatte 88 bin 898 adetle büyük bir satış rakamına ulaşmayı başardı. Bu durum Hong Kong borsasına da yansıdı ve firmanın hisseleri %15'lik bir artış gördü. "İnsan X Araba X Ev" mottosuyla hareket eden Xiaomi, otomotiv sektöründe umut vaat eden bir başlangıca imza atmış oldu.