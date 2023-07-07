Yurt dışından iPhone almaya talep, hiç olmadığı kadar yüksek seviyelerde. Peki, kârlılık oranı yıllar içinde yurt içindeki fiyatlara göre nasıl değişti?

7 Temmuz 2023 tarihli Resmî Gazete ile Türkiye tarihine geçecek yeni KDV oranları ve IMEI kaydı zamları duyuruldu. KDV zammı 15 Temmuz 2023’te yürürlüğe girecek olurken yeni IMEI kayıt ücreti, yarından itibaren geçerli olacak.

20 bin TL’lik ütopik IMEI ücretleriyle birlikte yurt dışından telefon satın alma konusu da gündem oldu. Bunu sizler için ayrı olarak bu içeriğimizde hesapladık. Peki, yurt dışından telefon almanın “mantık” seviyesi, yıllar içinde ne kadar değişti?

İçeriğimize geçmeden önce hesaplamamızı nasıl yaptığımızı anlatalım:

Dolar kuru, her yılın 7 Temmuz günündeki kapanış kurundan alındı (Eğer 7 Temmuz hafta sonuna geliyorsa, hafta içi son kapanış).

alındı (Eğer 7 Temmuz hafta sonuna geliyorsa, hafta içi son kapanış). iPhone fiyatları, dolar kuruyla aynı şekilde her yılın 7 Temmuz günündeki fiyatları olarak alındı.

olarak alındı. Dolar bazlı iPhone fiyatları, lansman fiyatlarından alındı.

alındı. IMEI ücretleri, her yılın 7 Temmuz tarihinde geçerli olan ücretleri kapsıyor. Örneğin, 2019 yılında IMEI ücreti, 19 Temmuz’da 1.500 TL’ye yükselmişti. Ancak 7 Temmuz günü 618 TL idi.

kapsıyor. Örneğin, 2019 yılında IMEI ücreti, 19 Temmuz’da 1.500 TL’ye yükselmişti. Ancak 7 Temmuz günü 618 TL idi. Her yıl, o yılın en güncel baz iPhone modelini baz alındı.

Bu verilerle tablo, şu şekilde oluştu:

2018 - iPhone X

2019 - iPhone Xs

2020 - iPhone 11

2021 - iPhone 12

2022 - iPhone 13

2023 - iPhone 14

iPhone Xs ve iPhone 13'ü bir kenara bırakacak olursak, diğer iPhone modellerini yurt dışından almak ile Türkiye'den almak arasında yüzdesel bazda çok ciddi bir fark olmadığını görebiliyoruz. Elbetteki aradaki farkı birim olarak ele aldığınızda rakamların büyüdüğünü göreceksiniz ancak rakamlar büyürken TL'nin değer kaybettiğini de unutmamak gerekiyor.

7 Temmuz 2023'te yaşananlar: