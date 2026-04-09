007 First Light Özel Yeni DualSense Tanıtıldı (Sınırlı Sayıda Üretilecek)

Sony, 007 First Light'ın çıkışıyla birlikte satışa sunacağı yeni özel DualSense'ini tanıttı.

007 First Light için heyecan giderek artarken, seriyi merakla bekleyenler için Sony cephesinden yeni ve özel bir DualSense duyurusu geldi.

Sınırlı sayıda üretilecek olan bu yeni DualSense, altın renk detayları ve James Bond’un ikonik ajan kodundan ilham alan tasarımıyla serinin ruhunu yansıtıyor.

007 James Bond'a özel DualSense geliyor

Sınırlı sayıda üretilmesi nedeniyle de çok kısa süreliğine satışta göreceğimiz 007 James Bond özel DualSense, 27 Mayıs’ta oyunun çıkışıyla birlikte satışa çıkacak ve fiyatı £74.99 / €84.99 olacak. Ön siparişler ise 17 Nisan'da başlayacak.

