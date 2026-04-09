Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

007 First Light Özel Yeni DualSense Tanıtıldı (Sınırlı Sayıda Üretilecek)

Sony, 007 First Light'ın çıkışıyla birlikte satışa sunacağı yeni özel DualSense'ini tanıttı.

Barış Bulut

007 First Light için heyecan giderek artarken, seriyi merakla bekleyenler için Sony cephesinden yeni ve özel bir DualSense duyurusu geldi.

Sınırlı sayıda üretilecek olan bu yeni DualSense, altın renk detayları ve James Bond’un ikonik ajan kodundan ilham alan tasarımıyla serinin ruhunu yansıtıyor.

Sınırlı sayıda üretilmesi nedeniyle de çok kısa süreliğine satışta göreceğimiz 007 James Bond özel DualSense, 27 Mayıs’ta oyunun çıkışıyla birlikte satışa çıkacak ve fiyatı £74.99 / €84.99 olacak. Ön siparişler ise 17 Nisan'da başlayacak.

Euro Truck Simulator 2'den Sürpriz Video: Türkiye DLC'si mi Geliyor? Euro Truck Simulator 2'den Sürpriz Video: Türkiye DLC'si mi Geliyor?
Sony, Şanslı Bir Oyuncuyu PlayStation Oyunlarına Karakter Olarak Ekleyecek (Kendinize Karşı Oynayabilirsiniz) Sony, Şanslı Bir Oyuncuyu PlayStation Oyunlarına Karakter Olarak Ekleyecek (Kendinize Karşı Oynayabilirsiniz)

Peki siz bu yeni sınırlı üretim DualSense hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce almaya değer mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

‘Akım Koruma Prizleri’ Gerçekten de Koruyor mu?

‘Akım Koruma Prizleri’ Gerçekten de Koruyor mu?

Xiaomi, Sakalınıza Göre Gücünü Otomatik Ayarlayan ve Kendi Kendini Temizleyebilen Yeni Tıraş Makinesi Setini Tanıttı

Xiaomi, Sakalınıza Göre Gücünü Otomatik Ayarlayan ve Kendi Kendini Temizleyebilen Yeni Tıraş Makinesi Setini Tanıttı

Tim Cook, Apple'ın 50. Yıldönümüne Özel Daha Önce Hiç Görmediğiniz iPhone ve iPod Prototipleri Gösterdi

Tim Cook, Apple'ın 50. Yıldönümüne Özel Daha Önce Hiç Görmediğiniz iPhone ve iPod Prototipleri Gösterdi

Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri

Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

Nisan 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: Sportage Hâlâ En Uygun C-SUV Seçeneklerinden Biri!

Nisan 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: Sportage Hâlâ En Uygun C-SUV Seçeneklerinden Biri!

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı (Fiyatları Pek Mini Değil)

Nisan 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı (Fiyatları Pek Mini Değil)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

