Dizel araç sahiplerinin çok dikkat etmesi gereken ve ciddi sonuçlara yol açabilen ambeleye kalkma hakkında merak edilenleri cevaplıyoruz.

“Ambeleye kalkma” olarak da adlandırılan “diesel runaway” adından da anlaşılacağı üzere dizel araçlarda görülen ve büyük problemler yaratabilen bir durum.

Şimdi gelin; ambeleye kalkma nedir, neden olur, ne gibi sonuçlara yol açabilir ve nasıl önlenir daha yakından bakalım.

Ambeleye kalkma nedir ve neden olur?

Eğer aracınızın bakımlarını aksatıyorsanız, düşük hızda yüksek vitesle gidiyorsanız, aracın kapasitesinden fazla yük bindiriyorsanız, yoğun kullanıyorsanız, kilometre fazlaysa motor; yük altında zorlanır, devri düşer ve durma noktasına gelir. İşte bu durumun sonucunda “ambeleye kalkma” dediğimiz şey ortaya çıkar.

Bunların dışında; enjektör sorunları veya yakıt filtresi tıkanıklığı gibi yakıt sistemindeki problemler; turbo arızası, hava filtresinin tıkanması gibi sebeplerle de ambeleye kalkma meydana gelebiliyor.

Ambeleye kalkma sırasında tam olarak ne olur?

Ambeleye kalkma pek de hafife alınacak bir durum değil. Motor; kontrolsüz bir şekilde hızlanarak aracın durmasını zorlaştırabiliyor, arabada anormal hareketler meydana gelebiliyor, kontak kapatılmasına rağmen devri almaya devam edebiliyor. Yangına kadar gidebiliyor. Bu yüzden ambeleye kalkma sırasında motorun hemen durdurulması önemli.

Peki ambeleye kalkmanın önüne nasıl geçilir?

Aslında az önce ambeleye kalkmanın sebeplerinin tam tersini yaparsanız risk ortadan kalkar da diyebiliriz. Yani düşük hızlarda düşük vites kullanmalı, motor devrini belirli aralıkta tutmalı, aracın periyodik bakımlarını yaptırmalı ve kapasitesinden fazla yük bindirmemelisiniz.

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