Apple, iPhone 12 ve AirPods Pro İçin Yeni Tanıtım Videoları

Apple, mevcut en yeni iPhone modeli olan iPhone 12 ve en "üst seviye" kablosuz kulaklığı AirPods Pro için tanıtım videosu yayınladı. Videolar, cihazları genel olarak tanıtmak yerine belirli özelliklerine vurgu yapıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, 23 Mart’ta en yeni ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunacağı yeni bir lansman etkinliği düzenleyecek. Apple, bir yandan yeni ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanırken bir yandan da halihazırda satışta olan ürünlerini göz önünde bulundurmaya devam ediyor.

Resmi YouTube kanalı üzerinden iki yeni tanıtım videosu yayınlayan Apple, söz konusu videolarda AirPods Pro ile iPhone 12’nin dikkat çeken özelliklerine dem vuruyor. Ancak dilerseniz, söz konusu videolardan bahsetmeye başlamadan önce videoları tek tek izleyelim.

Apple'ın aktif gürültü engelleme temalı AirPods Pro videosu

Yayınlanan AirPods Pro videosu, daha çok kulaklığın aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğini ön plana çıkarıyor. Videonun son kısmında ise kulaklık takılı olduğu halde dış sesleri duyabilmeyi mümkün kılan Şeffaf Mod özelliği vurgulanıyor. Ayrıca videonun merkezinde yer alan dansçımızın tüm “hoplayıp zıplamalarına” rağmen AirPods Pro’nun kulaktan hiç düşmemesi, kulaklığın kulağa ne kadar iyi oturduğunu gösteriyor.

iPhone 12 videosu ise cihazın kullanıcı deneyiminden ziyade sağlamlığına odaklanıyor. Videonun başrolünde yer alan yetenekli aşçımız(!), yemek yaparken neredeyse kullandığı tüm malzemeleri bir şekilde iPhone 12’ye bulaştırmayı başarıyor ve telefonu dik şekilde sabitlemeye çalışırken sürekli düşürüyor. iPhone 12, ne malzemelerden ne de düşmelerden etkilenmiyor ve usta aşçı(!), telefonu yıkadıktan sonra kullanmaya devam ediyor.

Sağlamlık temalı iPhone 12 videosu

Bildiğiniz gibi iPhone 12 modellerinin IP68 sertifikası bulunuyor. Bu da cihazın suya ve toza karşı ciddi bir korumaya sahip olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte Apple, lansmanı sırasında iPhone 12’nin seramik ön ve arka cam yüzeye sahip olduğunu, bu nedenle de üst düzey bir sağlamlık sunduğunu ifade etmişti.

Yine de Apple’ın “sağlamlık” konulu iPhone 12 videosunu yeterince başarılı bulmadıysanız sizleri hemen aşağıda, Webtekno Usulü sağlamlık testi videosuyla baş başa bırakalım.

Webtekno Usulü iPhone 12 Pro sağlamlık testi