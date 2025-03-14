EA Oyunlarında İlkbahar İndirimleri Başladı: FC 25 Dâhil Pek Çok Oyunda %95'e Varan İndirimler Var!

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Geçtiğimiz gün başlayan Steam İlkbahar İndirimleri'nin ardından EA de İlkbahar İndirimleri'ni başlattı.

Geçtiğimiz gün başlayan Steam İlkbahar İndirimleri'ne bugün de EA'in İlkbahar İndirimleri eşlik etti.

İndirimler EA'in kendi uygulaması olan EA App üzerinden gerçekleşirken, indirime giren oyunların arasında en dikkat çekeni EA SPORTS FC 25 oldu. %70 indirime giren oyun, EA App üzerinden 20.99$'a satın alınabiliyor.

EA İlkbahar İndirimleri'nde dikkat çeken oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
EA SPORTS FC 25 69.99$ 20.99$ (-%70)
Need for Speed Unbound 69.99$ 4.89$ (-%93)
EA SPORTS WRC 49.99$ 14.99$ (-%70)
EA SPORTS Madden NFL 25 69.99$ 13.99$ (-%80)
Tales of Kenzera ZAU 19.99$ 8.99$ (-%55)
Super Mega Baseball 4 49.99$ 4.99$ (-%90)
Immortals of Aveum 59.99$ 8.99$ (-%85)
EA SPORTS PGA TOUR 69.99$ 13.99$ (-%80)
Battlefield 2042 59.99$ 4.79$ (-%92)
WILD HEARTS 69.99$ 10.49$ (-%85)
Dead Space 59.99$ 14.99$ (-%75)
STAR WARS Jedi: Survivor 69.99$ 17.49$ (-%75)
GRID Legends 59.99$ 11.99$ (-%80)
Battlefield V 39.99$ 1.99$ (-%95)
STAR WARS: Squadrons 39.99$ 3.99$ (-%90)

EA İlkbahar İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Steam İlkbahar İndirimleri'nde indirime giren oyunlar için:
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