Geçtiğimiz gün başlayan Steam İlkbahar İndirimleri'ne bugün de EA'in İlkbahar İndirimleri eşlik etti.
İndirimler EA'in kendi uygulaması olan EA App üzerinden gerçekleşirken, indirime giren oyunların arasında en dikkat çekeni EA SPORTS FC 25 oldu. %70 indirime giren oyun, EA App üzerinden 20.99$'a satın alınabiliyor.
EA İlkbahar İndirimleri'nde dikkat çeken oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|EA SPORTS FC 25
|69.99$
|20.99$ (-%70)
|Need for Speed Unbound
|69.99$
|4.89$ (-%93)
|EA SPORTS WRC
|49.99$
|14.99$ (-%70)
|EA SPORTS Madden NFL 25
|69.99$
|13.99$ (-%80)
|Tales of Kenzera ZAU
|19.99$
|8.99$ (-%55)
|Super Mega Baseball 4
|49.99$
|4.99$ (-%90)
|Immortals of Aveum
|59.99$
|8.99$ (-%85)
|EA SPORTS PGA TOUR
|69.99$
|13.99$ (-%80)
|Battlefield 2042
|59.99$
|4.79$ (-%92)
|WILD HEARTS
|69.99$
|10.49$ (-%85)
|Dead Space
|59.99$
|14.99$ (-%75)
|STAR WARS Jedi: Survivor
|69.99$
|17.49$ (-%75)
|GRID Legends
|59.99$
|11.99$ (-%80)
|Battlefield V
|39.99$
|1.99$ (-%95)
|STAR WARS: Squadrons
|39.99$
|3.99$ (-%90)
EA İlkbahar İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Steam İlkbahar İndirimleri'nde indirime giren oyunlar için:
Steam İlkbahar İndirimleri'nde 5 dolar altına alabileceğiniz oyunlar için: