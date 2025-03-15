Her geçen gün gelişen otomobil sektörü, elektrikli araçlarla gündemimizden düşmüyor. Merak edilen konular arasında da elektrikli araçları kalp pili kullanan kişilerin kullanıp kullanamayacağı yer alıyor.

Elektrikli araç kullanımı hızla yaygınlaşırken, bu araçların kalp pili ve defibrilatör gibi kardiyak cihazlara sahip bireyler üzerinde nasıl bir etki yarattığı konusu da tabii ki bir sonuca bağlandı.

Peki sizce kalp pili olan kişiler elektrikli araç kullanabilir mi? İşte cevabı.

Elektrikli araçlar, elektromanyetik dalgalar yaydığı için tehlikeli olarak düşünülüyor.

Özellikle bu araçların, kalp pili ya da defibrilatör takılı kişilerde olumsuz etkiler yaratabileceği düşünceleri hâkim olsa da bu konu ile ilgili bazı araştırmalar yapıldı. Sonuçlarına göre ise elektrikli araçların, kalp pili kullanan kişiler için hiçbir tehlike arz etmediği sonucuna varıldı.

Gerçekleştirilen çalışmada, elektrikli araçların yüksek güçlü şarj cihazlarının kalp pili ve defibrilatörlere sahip 130 kişi üzerindeki etkileri incelendi.

Sonuçlar, şarj esnasında herhangi olumsuz bir etki yaşanmadığını gösterdi.

Bu bulgulara göre kalp pili kullanan kişiler, elektrikli araçları güvenle kullanabilirler. Uzmanlar, şarj istasyonlarının, özellikle 350 kW'a kadar güç sağlayabilen yüksek güçlü şarj cihazlarının, elektromanyetik alan yaratma potansiyeline sahip olduğunu kabul etmekle birlikte en olumsuz senaryo bile göz önüne alındığında olumsuz bir bulguya rastlanmamış.

Yine de elektrikli araçların şarj cihazlarının yaydığı elektromanyetik alanları, kalp pilinin işlevini bozabilecek seviyelere ulaşmıyor olsa da her model, farklı teknolojiler kullandığı için özel testlerin yapılması gerektiğini de unutmamak gerekiyor.

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